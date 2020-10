Exfuncionario revela que fue el autor de polémico artículo anónimo

(POLÍTICA YA). – Miles Taylor, un ex alto funcionario del gobierno de Donald Trump, reveló este miércoles que él es “Anónimo”, el misterioso autor de un artículo de opinión que publicó el diario The New York Times en 2018 que con fuertes críticas al presidente.

En el artículo, el autor describía la “amoralidad” y las imprudentes decisiones de Trump y aseguraba que él era parte de un aparato de “resistencia” que trabajaba para frustrar los peores impulsos del mandatario.

La declaración de Taylor descubre uno de los mayores misterios de la presidencia de Trump. Cuando fue publicado el artículo en 2018, se desató la búsqueda por descubrir quién era el autor del controversial escrito. Hasta se llegó a especular que era la esposa del presidente, Melania Trump.

Taylor, ex jefe de Gabinete del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), aseguró en un comunicado que él fue quien escribió la columna anónima.

El exfuncionario también fue el autor anónimo de “A Warning”, (Una advertencia), un libro que escribió el año siguiente, en el que describe al presidente como un líder “indisciplinado” y “amoral” cuyo abuso de poder amenazaba los cimientos de la democracia estadounidense.

“Se ha hablado mucho del hecho de que estos escritos se publicaron de forma anónima. La decisión no fue fácil, luché con ella y entiendo por qué algunas personas consideran cuestionable imponer cargos tan graves contra un presidente en ejercicio bajo la cubierta del anonimato. Pero mi razonamiento fue sencillo y lo mantengo“, escribió Taylor este miércoles.

Cuando publicó el artículo, el New York Times dijo que divulgar el nombre del funcionario, que era conocido por la publicación, pondría en peligro su trabajo en la Casa Blanca, y que la publicación anónima de la pieza era la única manera de ofrecer una perspectiva importante a los lectores.

INCAPACIDAD DE ATAQUE

Taylor, quien fue jefe de gabinete de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, escribió en su extensa declaración en la que explica por qué escribió el artículo de opinión de 2018, que lo hizo para obligar a Trump a responder a los cargos que estaba imponiendo sin la capacidad de atacar al mensajero específicamente.

“Emitir mis críticas sin atribución obligó al presidente a responderlas directamente por sus méritos o no responderlas en absoluto, en lugar de crear distracciones a través de pequeños insultos y apodos“, agregó Taylor. “Quería que la atención estuviera en los argumentos mismos”.

Desde que dejó la administración Trump en 2019, Taylor respaldó al demócrata Joe Biden en agosto y cofundó un grupo republicano que se opone a Trump.

“Soy republicano y quería que este presidente tuviera éxito”, dijo Taylor en su declaración del miércoles. “Pero con demasiada frecuencia en tiempos de crisis, Donald Trump ha demostrado que es un hombre sin carácter, y sus defectos personales han resultado en fallas de liderazgo tan importantes que pueden medirse en la pérdida de vidas estadounidenses”.

La Casa Blanca ha criticado a Taylor desde su respaldo a Biden, y Trump lo calificó de “empleado descontento”.