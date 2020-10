Le dispararon a su perro por ser hispanos según denunciaron sus dueños

(NOTICIAS YA).-Pedro y Karina, habían salido de su casa a visitar a familiares cuando recibieron una noticia de las autoridades que les estremeció, diciéndoles que: “mi perra estaba mala, que iba a morir porque le habían dado un balazo”.

Todo luego que sus cuatro huskies, cavaran un oyó en la cerca de la vivienda y se escaparan a la yarda del vecino, algo que ocurría por segunda ocasión.

“Esta persona me dijo: si vuelven a entrar a mi yarda, no importa cualquier motivo, les voy a disparar”, indicó Pedro Flores, dueño del can, quien además agregó que fue una amenaza que término cumpliéndose.