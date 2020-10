Imputan a 60 por estafa telefónica dirigida a ancianos

(NOTICIAS YA).- Han sido imputadas 60 personas por participar en una estafa telefónica a nivel nacional que robó más de 300 millones de dólares a 150 mil personas, principalmente ancianos.

De acuerdo con un reporte de Yahoo, originalmente publicado en el New York Times, los fiscales federales indicaron que las víctimas eran engañadas para adquirir costosas suscripciones de revistas “que no podían costear, que no querían y que no recibieron”.

La fiscal federal en Minnesota, Erica H. MacDonald, cuya oficina está encargada del caso, dijo este miércoles que esta estafa es parte de una tendencia en aumento de crímenes contra las personas mayores.

“Estas llamadas no son solo molestas. Además de lo económico, tienen un efecto negativo emocional, especialmente para estas víctimas”, consideró.

La fiscalía alegó que decenas de compañías fraudulentas de telemarketing en 14 estados del país y dos provincias de Canadá operaron por 20 años, usando técnicas engañosas de venta.

Los acusados enfrentan cargos que incluyen conspiración, fraude postal y fraude electrónico.

“Desafortunadamente, vivimos en un mundo donde los defraudadores están dispuestos a aprovecharse de los ancianos, quienes suelen confiar y ser amables”, expresó MacDonald, quien se refirió a la estafa como la más grande en su tipo.

El caso fue investigado por el FBI. “(Los acusados) roban el dinero que ganaron con dificultad estas víctimas de mayor edad, dejando a muchos económicamente devastados en su retiro y sin recursos para la recuperación”, dijo por su parte el principal investigador del FBI en el caso, Michael Paul.

Los 60 acusados abarcan todos los niveles de las empresas involucradas, las cuales operaban en Minnesota, Florida, Georgia, Mississippi, California, Iowa, Kansas, Missouri, Illinois, Colorado, Arizona, Nuevo México, Carolina del Norte y Arkansas.

De acuerdo con documentos del caso, las compañías colaboraban entre sí, compartiendo información sobre las víctimas. De esta forma, a algunas de ellas les llegaban cargos de 10 o más compañías, equivalentes a más de mil dólares al mes.

MacDonald concluyó la conferencia de prensa con una advertencia para aquellos que piensen participar en este tipo de fraudes.

“Cuando tomas ese teléfono y tratas de contactar a un ciudadano de la tercera edad de una de estas listas, podrías no darte cuenta que estás contactando a un agente federal encubierto”, dijo.

