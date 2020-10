Nuevos ciudadanos que no se han registrado para votar pueden hacerlo aún

(NOTICIAS YA).- Con la frente en alto, Luis Godoy ya no tiene que vivir entre las sombras.

“Es una sensación de estrés tan fuerte y ahora pues bendito sea dios que puedo respirar con más tranquilidad sobre todo con mis nietos y todos mis familiares,” dijo Godoy.

Como todo migrante, Godoy ha derramado sudor y lágrimas en tierra estadounidense.

“Originalmente llegue con unos familiares hace más de 30 años, toda mi vida he estado aquí. he tenido muchos oficios: he sido jardinero, cocinero y ahora estoy trabajando en la limpieza pero siempre he tenido ganas de salir adelante,” agregó Godoy.

A raíz de la pandemia, las citas con el Servicio de Inmigracion y Ciudadanía o USCIS fueron reagendadas.

“Si es un caso limpio, toma el examen, lo pasa y le entregan su certificado el mismo día,” explicó Lilia Velásquez, abogada de inmigracion. “Miles de personas debido a este módulo de darles el certificado ahí mismo van a poder votar en noviembre pero miles se quedaron atorados y todavía no salen esos casos.”

Luego de una espera de seis meses, Godoy finalmente consiguió una cita para el 17 de septiembre, se naturalizó y lo primero que hizo fue votar.

“Es una emoción muy grande porque se siente que uno forma parte de la vida cívica del país,” dijo Godoy.

Un reporte de Pew Research arrojó que más de 23.2 millones de inmigrantes en Estados Unidos van a poder votar en estas elecciones del 2020. Un análisis de NALEO sobre las elecciones del 2018, muestra que de 1,968,808 de latinos naturalizados, 1,062.032 se registró para votar y casi 892,870 votaron.

“Han salido a votar más en los últimos años porque en especial en la comunidad latina cuando hay ataques contra la comunidad latina, la gente se motiva para registrarse a votar,” dijo Raúl Preciado, representante de NALEO.

Pero qué sucede con aquellos ciudadanos naturalizados que no alcanzaron a registrarse antes del 19 de octubre para recibir una boleta por correo.

“Pueden votar, su voto es provisional hasta que el registro verifique que los datos de la persona son verídicos,” dijo Rebeca Lee, representante de la Oficina del Registro Electoral.

Sólo debe presentarse a la oficina del registro electoral o a partir del 31 de octubre en su casilla más cercana.

“No deben presentar ninguna credencial de identificación,” explicó Lee. “Lo que si es que deben saber los últimos números de su seguro social o el número de licencia para conducir.”

Godoy ya votó por correo.

“Y sigo exhortando a aquellas personas que pueden ejercer el voto que lo hagan que no espere más tiempo, que no esperen a que otras personas decidan por ellos,” dijo Godoy.Si no sabe a qué casilla acudir puede ingresar a la página de www.sdvote.com. Tiene que ingresar su domicilio y ahí le indicarán en qué sitio puede votar.