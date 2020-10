¿Cómo celebrar Halloween de una forma segura durante la pandemia?

(NOTICIAS YA).- El espíritu de la Noche de Brujas vive en las calles de Chula Vista. El coronavirus cambió los planes pero no las ganas de decorar.

“Estos son de navidad pero los saque antes y les puse luces,” dijo Celeste Hartigan, quien decoró su casa para Halloween.

Los jardines se transformaron en cementerios tenebrosos con momias, zombies, brujas y algunas tiernas calabacitas.

“Empiezo en agosto y pongo cosas que son para el 16 de septiembre y solo pongo mas cuando viene Halloween,” dijo Hartigan. “Pongo cosas de Halloween pero es más para el Día de los Muertos.”

Los más pequeños, ya listos para comer dulces y disfrazarse para Halloween.

“De payaso IT pero la señora, voy a traer dos coletas, me voy a pintar los ojos un poco naranja,” dijo Sofía Haro, emocionada de celebrar Halloween. “Y luego me voy a poner un vestidito blanco.”

Expertos de la salud de SDSU y UCSD determinaron que el riesgo a un contagio de coronavirus por tener contacto con superficies o dulces que fueron tocados por alguien infectado es bajo pero no es nulo.

La Dra. Wilma Wooten de la Agencia de la Salud del condado de San Diego dijo que quedan prohibidas fiestas con más de tres familias al igual que entretenimiento en vivo como carnavales.

“Yo voy a estar en mi casa viendo películas de terror,” explicó Sarai Valle, festejará Halloween en casa.

Tampoco es recomendable pedir dulces de casa en casa, dejar platos con dulces afuera de su vivienda, ni acudir a mansiones embrujadas.

“Yo no voy a dar dulces porque no puedo proteger a los niños y yo tampoco me puedo proteger porque tengo a mi mama y es un riesgo grande para nosotros,” explicó Hartigan.

La Agencia de la Salud pide a familias que opten por otras alternativas como fiestas de disfraces virtuales, desfiles sobre ruedas y la opción más segura una celebración de Halloween en su casa.

“Vamos a ver la tv, como una película de terror, vamos a comprar dulces, y sabritas y todo y vamos a estar en el cuarto de mi mama y vamos a ver las películas todas juntas,” dijo Haro.

Las autoridades recomiendan marcar al 211 si es que ven a personas infringiendo los protocolos de salud pública.