Demandan a juez del Condado de El Paso tras orden de cierre de negocios

(NOTICIAS YA).- Esta tarde se presentó una demanda en contra del juez del Condado de El Paso Ricardo Samaniego por la orden de cierre de negocios no esenciales con el objetivo de controlar la rápida propagación de COVID-19 que ha provocado la saturación de hospitales en esta ciudad fronteriza.

Se trata de 10 microempresarios de esta ciudad fronteriza quienes creen al igual que el alcalde de El Paso Dee Margo que es una violación de las indicaciones otorgadas por el gobernador de Texas Greg Abbott.

Las empresas que se unieron en esta demanda son:

Bakery Ventures, I, Ltd.

CC Restaurants LP

Charcoaler, LLC

FD Montana, LLC

M&S Group, Inc.

Pizza Properties, Inc.

Run Bull Run, LLC

Triple A Restaurants, Inc.

Verlander Enterprises, LLC

WT Chophouse, LLC

Asimismo El Departamento de Policía de El Paso (EPPD) anunció que no hará cumplir la orden Samaniego y citó una declaración del fiscal general Ken Paxton como el motivo de la medida:

En resumen, la Orden No. 13 del Condado es ilegal e inaplicable porque entra en conflicto con la Orden Ejecutiva GA-32. Por estas razones, le hemos sugerido al juez del condado de El Paso Samaniego que anule o revise inmediatamente su orden para que sea compatible con la GA-32 o bien afrontar acciones legales ”.

Dee Margo dio a conocer ayer en un comunicado oficial que busca una aclaración por parte del Procurador General de Texas sobre la nueva orden de cierre de negocios no esenciales en una carta donde especifica que la orden de Samaniego “excede la autoridad legal del condado y crea situaciones potencialmente peligrosas para su ejecución”.

La carta continuaba afirmando que la orden ejecutiva más reciente del gobernador Greg Abbott para reabrir Texas “anula explícitamente todas las órdenes locales contradictorias”.

Y agregó en su comunicado: “El juez no me consultó ni tampoco ha contestado mis llamadas y por tal motivo opto por buscar al Fiscal General sobre esta nueva ordenanza…que no reemplaza las órdenes emitidas por el gobernador”.

Asimismo el Procurador General de Texas Ken Paxton dijo dos horas después en su cuenta oficial de Twitter que el juez Ricardo Samaniego no tiene la autoridad de cerrar negocios en el Condado de El Paso y a su vez es una violación directa de la orden ejecutada por el gobernador Greg Abbott.

