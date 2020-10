Esta famosa cadena de café y donas cerró cientos de sus ubicaciones

(NOTICIAS YA).- Una de las cadenas más famosas y favoritas para saborear un rico café junto con una suave dona ha cerrado para siempre casi 700 de sus ubicaciones.

Desde julio pasado, Dunkin anunció que cerraría cerca de 800 ubicaciones más tardar a finales de año y lo ha cumplido. Aunque parece catastrófico, esas tiendas solo representan el 8 por ciento de todas las cafeterías de la cadena en Estados Unidos.

La compañía, con sede en Massachusetts, confirmó que oficialmente ha cerrado 687 de esas ubicaciones.

La información se reveló en el informe de ganancias de la compañía, que corresponde al tercer trimestre y que fue publicado este 29 de octubre.

Muchas compañías se han visto obligadas a cerrar ubicaciones en medio de la crisis generada por la pandemia, pero no es el caso de Dunkin, aunque ha reportado algunas pérdidas.

Una gran parte de las ubicaciones cerradas, 447, estaban en las tiendas de conveniencia de las estaciones de servicio Speedway, con quienes llegaron a un acuerdo para terminar las operaciones.

De acuerdo con Eat This, Not That!, esas ubicaciones tenían volúmenes más bajos y menús limitados, y la compañía alegó que los mercados estarían mejor atendidos por ubicaciones a gran escala.

El cierre de las 240 tiendas adicionales tampoco fue por motivos de la pandemia, también se trataba de tiendas con ventas de bajo volumen que solo representaban el 2 por ciento de sus ventas en Estados Unidos.

Aunque las ventas en las mismas tiendas de Dunkin se desplomaron un 18,7 por ciento en el segundo trimestre durante la aparición del coronavirus, la cadena de café se ha recuperado en los meses posteriores, incluso abrieron 221 nuevas ubicaciones.

