Maestra insultó a alumnos en clase virtual… se le olvidó el micrófono

(NOTICIAS YA).- Una maestra de México quedó en evidencia insultando a sus alumnos cuando se puso a hablar por teléfono en plena clase virtual y olvidándose de apagar su micrófono, lo que resultó en que ellos escucharon y hasta la evidenciaron en redes sociales.

Con la pandemia ha cambiado todo y una de las cosas que representaron un cambio drástico fue la escuela. Con el aprendizaje en línea todos están enfrentando un desafío: personal educativo, estudiantes y hasta los padres de familia.

Muchos de los tropiezos que se han presentado en las clases virtuales, que son por medio de videollamadas, quedan evidenciados en redes sociales; incluso volviéndose virales y exponiendo la vida de los involucrados.

En esta ocasión, quien se encuentra en el ojo del huracán es una maestra de secundaria de Coahuila.

La profesora, identificada como Norma Hernández, se encontraba en una clase con sus alumnos de la escuela secundaria Profesor Federico Berrueti Ramón, en la ciudad de Saltillo, cuando atendió una llamada sin poner su micrófono en silencio.

La situación parecía común, hasta que la maestra es escuchada insultando a sus alumnos y uno de ellos no perdió la oportunidad de grabarla.

“Pinch$& huercos, no me entregan nada, ni madres. Y luego déjame decirte otra cosa, me los están mandando todos hechos un desmadre”, es parte de lo que se le escucha decir a la maestra, evidentemente quejándose de sus alumnos.

La maestra siguió su llamada sin darse cuenta de que todos sus alumnos la estaban escuchando y que, incluso, uno de ellos la grabó.

El video fue difundido en redes sociales, dejando en evidencia a la maestra y generando un debate entre los usuarios.

Durante la llamada, la maestra se queja de los alumnos que están reprobando por no entregar sus tareas o entregarlas sin cumplir sus requerimientos. A pesar de insultos, varios usuarios apoyaron su argumento.

Incluso, en redes sociales salieron exalumnos de la maestra para defenderla, asegurando que es una docente excelente, pero que tal vez no midió sus palabras por el enojo, según una cita de Yahoo! Noticias.

Hasta la hermana de la maestra salió a su defensa en redes sociales, destacando que la apoya porque los alumnos son demasiado flojos y cuando los reprueban culpan a los maestros.

Sin embargo, hubo quienes se fueron en contra de la profesora por los insultos que lanzó a sus alumnos, que por el nivel que cursan son menores de edad, y destacando que si tantos están reprobando entonces la que está fallando es ella.