Niños migrantes centroamericanos son expulsados ​​a México por EE.UU.

(POLÍTICA YA). – Durante la pandemia del coronavirus, el gobierno del presidente Donald Trump ha estado enviando a México a miles de niños migrantes que han venido a Estados Unidos desde otros países centroamericanos, donde no tienen familiares que los reciba.

RECHAZAN MÁS DE 13,000 NIÑOS MIGRANTES POR POLÍTICA DE COVID DE TRUMP

Más de 13,000 niños migrantes han sido devueltos a México, según denunció la Unión de Libertades Civiles (ACLU). Las expulsiones indebidas de los niños migrantes centroamericanos fue expuesta en un correo electrónico de un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, en manos del diario The New York Times.

La historia del Times indica que las expulsiones parecen sumar más de 200 niños en los últimos ocho meses.

Estas devoluciones ponen en riesgo a niños de países como Guatemala, Honduras y El Salvador al enviarlos sin un adulto acompañante a un país donde no tienen conexiones familiares.

Según el e-mail, el envío de los niños a México se ha estado llevando a cabo bajo la política de la Casa Blanca de cierre de las fronteras, con el alegado fin de evitar que el coronavirus se propagara en Estados Unidos.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA

El mensaje de correo electrónico del subjefe de la Patrulla Fronteriza, Eduardo Sánchez, obtenido por The New York Times, deja en claro que tales transferencias no solo han ocurrido, sino que son una clara violación de la política estadounidense.

NO PUEDEN ENCONTRAR A LOS PADRES DE 545 NIÑOS MIGRANTES SEPARADOS

“Recientemente, hemos identificado varios casos sospechosos en los que Menores Solteros (SM) de países distintos de México han sido expulsados ​​a través de puertos de entrada en lugar de ser remitidos a Operaciones Aéreas de ICE para vuelos de expulsión”, escribió Sánchez.

Refiriéndose al estatuto federal de salud pública sobre el cual se basa la política de cierre de fronteras de la administración Trump, Sánchez dice que “si no se corrige, estas acciones pondrán las operaciones del Título 42 en un peligro significativo y deben cesar de inmediato. Para reiterar, bajo ninguna circunstancia un SM de un país que no sea México debe ser expulsado conscientemente a México“.

Según acuerdos diplomáticos existentes, los niños de países distintos a México deben ser enviados a vuelos operados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a sus países de origen, donde pueden reunirse con sus familias.

Pero la mayoría de estos menores parece haber sido puesta, al menos al principio, al cuidado de las autoridades mexicanas de bienestar infantil, que supervisan los refugios operados por organizaciones religiosas y otros grupos privados.

La denuncia es un elemento más en el cruel manejo de los niños migrantes por parte de la administración de Trump en sus casi cuatro años de gobierno, y la imagen de los menores recluidos en jaulas en 2018 todavía persigue a la campaña de Trump para su reelección.

Un informe presentado a los tribunales a principios de este mes reveló que los padres de 545 de niños que se encuentran actualmente en EE.UU., tras ser separados de sus familias en 2017, aún no han sido localizados.

