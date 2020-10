La oscura y perturbadora historia de este lago ‘embrujado’ en Georgia

(NOTICIAS YA).- 31/Octubre/2020

Según la leyenda el fantasma de una mujer que murió hace muchos años deambula por este lago en un etéreo vestido azul. Brazos misteriosos salen de las profundidades del agua toman a los nadadores y espíritus enfurecidos viven en tumbas sumergidas.

Durante décadas, el Lago Lanier, ubicado en las estribaciones de las montañas al Norte de Georgia, ha sido el hogar de estas y más historias aterradoras. Aunque se trata de un destino popular para botes y deportes acuáticos.

El lago fue creado en la década de 1950 inundando comunidades del valle que contenían un cementerio, esto ha detonado leyendas de que el lugar está maldito por los espíritus.

Los historiadores dicen que algunas tumbas sin marcar y otras estructuras desaparecieron bajo el agua. Además, más de 200 personas han muerto nadando y en accidentes de botes en el lago desde 1994.

La controversia detrás del lago

Según la historiadora Lisa Russell, la controversia en torno al lago comenzó desde antes de que fuera creado. Esa tierra solía ser fértil y llena de vida silvestre, donde había comunidades productivas como Castleberry Bottom.

Pero un día llegó el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de EE.UU., quienes querían crear un lago para dar energía y agua a Atlanta. El gobierno ofreció dinero a los granjeros por su tierra para construirlo ahí, aunque resultó no ser suficiente para ellos.

La mayoría de las familias habían vivido ahí por generaciones. “Al inicio, el gobierno le aseguró a los terratenientes que les iban a pagar el valor del terreno y los edificios, pero para los residentes fue difícil ponerle precio a generaciones de recuerdos, trabajo duro y raíces profundas”, dijo Russell.

Eventualmente, alrededor de 700 familias vendieron un total de 56,000 acres al gobierno, que construyó una presa en el Río Chattahoochee para formar el lago. Y los granjeros vieron cómo sus tierras literalmente se hundían y desaparecían ante sus ojos.

Lo que quedó en las profundidades

Aunque muchas cosas fueron removidas antes de la inundación, la comunidad solía tener un cementerio. Las tumbas marcadas fueron identificadas y movidas, pero es probable que algunas tumbas no marcadas se quedaron atrás; dijo César Yabor, vocero del Cuerpo de Ingenieros de la Armada de EE.UU.

Russell cree que las tumbas no marcadas también fueron dejadas atrás porque no eran fáciles de identificar y no había familias que reclamaran los restos de los fallecidos.

En el fondo del lago también se encuentra una vieja pista de carreras de autos. La base de concreto y algunos edificios pequeños también quedaron sumergidos, dijo Yabor.

Algunas personas dicen haber escuchado campanadas de la iglesia sumergida. Pero Yabor dice que esto no es posible, porque ninguna estructura de este tipo quedó en el fondo del lago.

“El verdadero embrujo en este relato es cómo la historia ha hecho imposible ignorar lo que fue hecho a la tierra en el Norte de Georgia”, dijo Rusell. “La que alguna vez fue una tierra perteneciente a personas indígenas, ahora está sumergida en el agua, haciendo imposible la recuperación de la cultura perdida”.

La Dama del Lago

A lo largo de los años, nadadores han reportado avistamientos aterradores bajo las oscuras aguas. Algunos cuentan historias sobre un pez gato tan grande como un Volkswagen, pero la historia más popular es la de la Dama del Lago.

En abril de 1958, murió la víctima más famosa de este lago, Susie Roberts, una mujer que perdió el control de su auto y chocó en el puente Lanier. Su carro quedó en el fondo del agua y con su muerte nació la leyenda de la Dama del Lago Lenier.

A bordo del vehículo iban dos personas, y aunque el cuerpo de la pasajera Delia Mae Parker Young fue recuperado un año después, los restos de Roberts y su vehículo no fueron localizados hasta noviembre de 1990.

Algunos dicen que la Dama del Lago es Parker Young, quien estaba usando un vestido azul la noche que murió sumergida en el agua. Cuando los restos de la víctima fueron recuperados ya no tenía manos y le faltaban dos dedos del pie. Residentes aseguran haber visto el fantasma de la mujer sin manos sobre el lago.

YouTube tiene videos de buceadores que han viajado a las profundidades para encontrarse con escombros y botes hundidos. En 2017, el buceador Buck Buchannon dijo que ha sentido partes de cuerpos en sus excursiones.

“Estiras la mano hacia la oscuridad y sientes un brazo o una pierna y no se mueve”.

