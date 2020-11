¿Apropiación o apreciación cultural? Barbie catrina causa polémica

(NOTICIAS YA).- 1/Noviembre/2020

Mattel está de regreso con su muñeca Barbie de Día de Muertos, la cual una vez más está generando polémica.

La muñeca, la segunda en la colección “La Catrina” de Barbie, fue diseñada para celebrar la popular tradición mexicana del Día de Muertos, que se celebra el 1 y 2 de noviembre y en donde las familias honran la vida de sus amados difuntos.

Pero los críticos dicen que la muñeca es una forma de apropiación cultural comercializada, es decir cuando las empresas toman elementos de una cultura que no les pertenece para lucrar con ellos.

El diseño de la Barbie de Día de Muertos 2020 tiene un vestido de encaje y su cara está pintada como la calavera Catrina y las calaveritas de azúcar, el popular dulce mexicano de esta celebración. La muñeca, con un precio de $75.99, está agotada.

“No creo que Mattel tenga un interés genuino en la cultura mexicana”, dijo Gloria González López, profesora de sociología de la Universidad de Texas en Austin e inmigrante mexicana. “Es más un interés en hacer dinero ¿Qué va a hacer la muñeca? ¿Es la trabajadora mexicana que limpia casas? ¿Se están identificando con Barbie?”.

“El día de Muertos ha sido secularizado a través de la cultura popular, y después ha encontrado un mercado en este país”, dijo González López. “Barbie también ya es problemática. Es fascinante ver cómo estos estándares de belleza son puestos sobre las niñas, y ahora le añadimos otra capa”.

Cuando Mattel anunció la muñeca el mes pasado en Twitter, los usuarios cuestionaron si algunas de las ganancias de la muñeca serían destinadas a la comunidad mexicana. Pero la empresa se ha rehusado a responder directamente a las críticas.

Mattel publicó una declaración de Javier Meabe, el artista estadounidense de ascendencia mexicana que diseñó la muñeca y obtuvo ganancias por la producción de la misma.

“Como un diseñador mexico-americano, fue importante para mí usar mi voz creativa para diseñar una muñeca que celebre los colores brillantes y las texturas vívidas de mi cultura, así como tener las tradiciones con las que crecí representadas en Barbie”, dijo Meabe.

“Para esta muñeca, me inspiré en el color dorado visto en la cultura mexicana, joyería, edificios, estatuas y arte, y lo realcé en el diseño” , dijo Meabe; aunque otros de la misma cultura no coinciden con sus acciones. Además esta no es la primera vez que mexicanos han acusado a una compañía estadounidense de lucrar con su cultura.

En 2013, Disney intentó registrar “Día de los Muertos”, la forma en la que incorrectamente se le llama a la celebración, pero rápidamente retractó la solicitud de derechos de autor luego de las críticas.

Día de Muertos es una celebración que se desprende de tradiciones de los pueblos indígenas de México conectadas a la veneración de ancestros y deidades relacionadas con la vida, la muerte y el inframundo.

Con la colonización y la llegada del catolicismo, la tradición fue cambiando y comenzó a incorporar elementos de la iglesia católica. Ahora está conectada a las celebraciones del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, y es celebrada a lo largo de todo México, e incluso en algunos países de Latinoamérica.

