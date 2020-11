Día de Todos los Santos: La historia detrás de esta celebración

(NOTICIAS YA).- 1/Noviembre/2020

Cada 1 de noviembre, muchos católicos romanos y otros cristianos alrededor del mundo celebran el Día de Todos los Santos, el cual honra a los santos señalados por la iglesia como aquellos que ganaron el cielo.

En la Iglesia Ortodoxa del Este, la celebración se lleva a cabo el primer domingo después de Pentecostés. ¿Pero cuál es la historia y tradiciones detrás de este día sagrado?

¿Cómo se creó este día?

El Día de Todos los Santos originalmente era celebrado en primavera, aunque el origen no puede ser rastreado con seguridad, según la Enciclopedia Británica.

El papa Bonifacio IV formalmente empezó esta tradición el 13 de mayo en 609 d. C., cuando dedicó el Panteón de Agripa en Roma como una iglesia en honor a la Virgen María y todos los mártires.

La fecha actual del 1 de noviembre fue establecida por el papa Gregorio III durante su domino (731-741 d. C.) cuando dedicó una capilla en la Basílica de San Pedro en Roma en honor a todos los santos.

Esta celebración originalmente era sólo para Roma, pero después en 837, el papa Gregorio IV ordenó la observancia oficial del Día de Todos los Santos cada 1 de noviembre y extendió la celebración a toda la iglesia.

Incluye a todos los santos

A pesar de que muchos santos canonizados tienen sus propias festividades, como el Día de San Patricio, o el Día de la Virgen, los santos que no han sido canonizados no tienen una celebración en particular.

Pero el Día de Todos los Santos reconoce a aquellos cuya santidad es sólo conocida por Dios. Aunque las celebraciones católicas suelen enfocarse en los santos que fueron canonizados por la iglesia católica.

Una obligación sagrada

Según Catholic Online, dentro de la iglesia católica, el Día de Todos los Santos es generalmente considerado como un Día Sagrado de Obligación, lo cual significa que todos los católicos deben ir a misa a menos de que no puedan por enfermedad o alguna otra razón válida.

Después de la Reformación Protestante, muchas sectas Protestantes mantuvieron el Día de Todos los Santos. Los metodistas, por ejemplo, lo reconocen como un día de agradecimiento a Dios por las vidas y muertes de los santos, según Christianity.com.

Observancias en todo el mundo

Aunque en EE.UU. no es un día festivo público, el Día de Todos los Santos tiene observancias públicas en muchos países.

En Francia y Alemania, las personas tienen el día libre y los negocios están cerrados. En Filipinas, la celebración es conocida como “Undas” y no sólo es para recordar a los santos, sino para honrar y rendir tributo a sus difuntos, usualmente con oraciones, flores y ofrendas.

En México, esta es la fecha en la que comienzan las celebraciones de Día de Muertos, que parten de tradiciones ancestrales de pueblos indígenas ligadas a la veneración de deidades relacionadas con el inframundo, la vida y la muerte.

Pero con la llegada de la colonización, la festividad también comenzó a ser relacionada con el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre, y el Día de los Fieles Difuntos el 2 de noviembre, para que los pueblos indígenas comenzaran a identificarse con el catolicismo.

