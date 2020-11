Se suicida estrella de serie “60 Days In” tras larga despedida en redes

(NOTICIAS YA).-La estrella de la serie documental ‘60 Days In’ cometió suicidio en público tras misteriosa y larga despedida en redes.

Nate Burrell, de 33 años, se disparó en público pocas horas de escribir una nota suicida en su cuenta personal de Facebook, informó New York Post.

El ex marine, que aparece en la serie documental de A&E “60 Days In”, se suicidó de un tiro en público el sábado por la noche en Michigan tras confesar que no podía “seguir adelante”, según dijo su hermana Chelsey Walker, en entrevista con TMZ.

“Esto no es una admisión de culpabilidad. Estoy cansado, he pasado por muchas cosas en mi vida, el dolor de mi situación ahora duele más de lo que jamás imaginé. No puedo seguir”, escribió Burrell.

El ex infante de marina completó dos giras de combate en Irak y fue uno de los nueve voluntarios que ingresaron a la cárcel durante 2 meses con identidades asumidas en la serie de A&E, agregó el medio de noticias.

“Esto no es algo espontáneo”, escribió, diciendo que previamente se registró en el hospital para recibir tratamiento cuando quiso cometer suicidio.

En su publicación insinuaba una separación de su esposa, que está embarazada y su miedo a “toda la basura legal que se produciría después de esto con la custodia”.

En su nota, Burrell también dijo que Estados Unidos necesita un mejor sistema para ayudar a las personas con problemas de salud mental, añadió la funte.