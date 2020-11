Biden va a misa y visita tumba de su hijo el día de las elecciones

(NOTICIAS YA).- Joe Biden arrancó el día de las elecciones con una visita a misa y a la tumba de su hijo Beau.

De acuerdo con The Independent, que cita información de la agencia Associated Press, el candidato demócrata a la Presidencia y su esposa Jill acudieron a la iglesia “St. Joseph’s on the Brandywine”, ubicada en Wilmington, Delaware.

LEE: Tras nuevos ataques de Trump, LeBron James apoya oficialmente a Biden

Se trata de la iglesia que los Biden usualmente visitan los domingos cuando están en casa, y esta vez lo hicieron acompañados de sus nietas Finnegan y Natalie.

Después, la familia se dirigió al cementerio de la iglesia para visitar la tumba de Beau, fallecido hijo del exvicepresidente.

LEE: ¿Cuándo se sabrá quién será el presidente de Estados Unidos?

Beau Biden falleció de cáncer cerebral en 2015 y es un tema recurrente en los discursos del demócrata, que destaca la valentía de su hijo militar.

Cabe mencionar que en el mismo cementerio también están enterradas la primera esposa de Biden, Neilia, y su pequeña hija Naomi, quienes murieron en un accidente automovilístico en 1972.

VIDEO: Si Biden gana, ¿cuál sería su estrategia contra la pandemia?

El candidato pasará el resto de la jornada electoral en Pennsylvania.

VIDEO RELACIONADO: