Cierre para que juarenses no salgan, pero sin toque de queda: Cabada

Gran confusión entre la población en Ciudad Juárez ha provocado el rumor de un supuesto toque de queda para evitar contagios de COVID-19.

Y es que este día los hospitales en la vecina ciudad reportaron una ocupación al máximo de su capacidad incluso con tiempos de espera para pacientes COVID-19.

La aplicación del semáforo rojo no ha sido suficiente para bajar el número de contagios por lo que las autoridades buscan medidas más drásticas para mantener a la población en sus casas.

De acuerdo a la versión oficial dada a conocer hoy por el alcalde de la vecina ciudad Armando Cabada Alvídrez, las nuevas medidas son para actividades, negocios o empresas consideradas como no esenciales. El mandatario aclaró que no se aplicará toque de queda obligatorio.

El mandatario informó en su página oficial de Facebook que “El Consejo Estatal de Salud determinó nuevas medidas para la restricción de movilidad en actividades no esenciales de lunes a viernes de 7:00 de la tarde a 6:00 de la mañana, medida que entrará en vigor una vez que sea publicado el decreto correspondiente”.

Y agregó: “Es importante mencionar que esta medida no busca la detención o afectación de los ciudadanos, pues se quiere convencerlos sobre la importancia de mantenerse en sus casas para evitar contagios de la enfermedad, no es un toque de queda, pues dicha medida no existe y legalmente no puede aplicarse“.

Los operativos registrados en los últimos días, la movilidad ha bajado un poco pero existe un gran número de personas que no han comprendido la gravedad de la pandemia incluyendo a visitantes de El Paso.

Hasta este momento no se ha publicado en el diario oficial específicamente que actividades quedan restringidas pero se pide a la ciudadanía en general que se quede en sus casas y salga solo para lo necesario.

