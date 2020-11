¿Cuándo se sabrá quién será el presidente de Estados Unidos?

(NOTICIAS YA).- NOTICIAS YA – Con la llegada del día de las elecciones en Estados Unidos, muchos se preguntan cuándo se sabrá quién será el próximo presidente. Y aunque este martes pudiera terminar sin un ganador definitivo, una vez cierren las urnas CNN y otros medios comenzarán a dar las proyecciones de los ganadores en cada estado.

¿Aún tiene su boleta electoral? No la mande por correo, haga esto

La razón por la que es difícil responder en qué momento se tendrá un ganador es por la participación masiva en la votación anticipada. Millones de estadounidenses han votado anticipadamente en persona o por correo este año debido a la pandemia, por lo que podría llevar más tiempo contar esas boletas, particularmente en algunos estados clave como por ejemplo Pensilvania. Y es que en este estado los funcionarios electorales no pueden hacer nada con los votos anticipados hasta el día de las elecciones. Algunos condados ni siquiera los recogerán hasta el día después del día de las elecciones.

En la mayoría de los estados, los funcionarios electorales pueden aprovechar esas papeletas para generar resultados rápidamente después del cierre de las urnas. Se cree que pronto se sabrá la decisión de Florida y Texas.

Sin embargo, algunos estados pueden tardar varios días.

Las urnas cierran a distintas horas a partir de las 7 pm ET en la costa este hasta la 1 am ET en Alaska.

Marco Rubio alaba a seguidores de Trump que acosaron a los de Biden

¿Cuándo cierran las urnas en los estados clave?

7 pm ET – Georgia, que es interesante a nivel presidencial y del Senado. Kentucky y Carolina del Sur tienen carreras clave en el Senado.

7:30 p.m. ET – Carolina del Norte y Ohio. Hay una contienda reñida por el Senado en Carolina del Norte.

8 p.m. ET – Florida y Pensilvania. Maine tiene una carrera clave por el Senado.

9 pm ET – Arizona, Michigan, Minnesota, Texas y Wisconsin. También hay carreras clave por el Senado en Arizona, Michigan, Colorado y Texas.

10 pm ET – Iowa y Nevada.

Si aún no has votado estás a tiempo de hacerlo. Muchos estados permiten el registro el mismo día.

Miller revela su nefasta agenda para inmigrantes si gana Trump

Video: