Economista republicano: Trump no hizo plan económico para otro mandato

(NOTICIAS YA).- 3/Noviembre/2020

Un economista republicano de alto rango dijo que el presidente Donald Trump no tiene un plan económico para el país en caso de que gane su reelección.

“No tiene un plan económico. No me refiero a que no me gusta. No existe”, dijo Glenn Hubbard, ex director del Concejo de Consejeros Económicos bajo el gobierno de George W. Bush.

Hubbard aseguró que no tiene idea de dónde está sacando su información la gente que dice que “saben qué haría Trump en un segundo mandato”, pues claramente no existe una planeación concreta.

En lo que va del año, Trump no ha podido pintar un mapa sobre la dirección que tomaría en su segundo mandato; pero ha asegurado que bajo su gobierno la economía se ha disparado a niveles sin precedentes, aunque esto no es cierto.

Trump ha pedido vagamente recortes de impuestos para la clase media, pero no ha dicho específicamente cómo planea hacerlo. También quiere que el Congreso perdone los impuestos sobre la nómina diferidos, los cuales han afectado principalmente a empleados federales y militares.

