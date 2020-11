Juez ordena barrida de oficinas de USPS por boletas electorales

(POLÍTICA YA). – Un juez federal ordenó a los inspectores del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) que barran las instalaciones postales este martes en varios lugares, incluidos seis estados de batalla, para garantizar que las boletas por correo que se han quedado retrasadas sean enviadas de inmediato para su entrega.

La orden de última hora emitida este martes por el juez Emmet Sullivan en Washington, DC, ordena al brazo de aplicación de la ley del Servicio Postal que inspeccione las instalaciones en de USPS en Pensilvania, Filadelfia, Detroit, Atlanta, Houston, el sur de Florida, Arizona y algunas otras ubicaciones entre las 12:30 pm y 3 p.m. (hora del Este).

La orden fue emitida como parte de una de varias demandas contra el Servicio Postal por sus medidas de reducción de costos que ralentizaron la entrega por correo este año y plantearon preocupaciones de que las boletas por correo no se entregarían a tiempo.

11:19 A.M.: Millones van a las urnas en último día de votaciones

Decenas de cientos de miles de votantes acuden este martes a las urnas en el último día de votaciones en unas elecciones presidenciales profundamente marcadas por la pandemia del coronavirus y en las que la nación se juega su futuro.

Estas elecciones son ante todo un referéndum sobre el presidente Donald Trump y cómo ha manejado la pandemia.

Mucho depende del resultado de estos comicios, incluido el futuro de la respuesta del gobierno a la crisis de salud.

La mayoría de los votantes registrados ya votaron, ya sea por correo o en votaciones adelantadas.

El total de votos anticipados este año asciende a 100 millones 298,838, los depositados en persona son 35 millones 733,103, y las boletas devueltas por correo son 64 millones 565,735, según el U.S. Election Project.

Entre los votos que ya han sido depositados, la mayoría ha sido por demócratas (45%), seguidos por los republicanos (30.5%) y los independientes sin afiliación partidista, (23.8).

Se espera que decenas de millones más de votantes enfrenten largas esperas hoy y el riesgo de COVID-19 para votar en persona; Los expertos proyectan que la participación total podría superar un récord de 160 millones de personas.

Gran atención será enfocada este martes en varios estados que de seguro jugarán un papel clave en determinar quién será el ganador: Donald Trump o el exvicepresidente Joe Biden.

Según los expertos que analizan las encuestas nacionales y estatales, Biden tiene varias rutas para ganar el Colegio Electoral. Trump también lo puede lograr, pero sus opciones son muy mínimas.

Las personas en casi dos docenas de estados, incluidos campos de batalla muy disputados como Iowa, Michigan y Wisconsin, y el Distrito de Columbia aún pueden registrarse para votar por un candidato presidencial el día de las elecciones.

Los expertos en elecciones dicen que esas reglas conducen habitualmente a una mayor participación de votantes y que claramente no dan a ninguno de los partidos principales una ventaja cuando se cuentan las boletas.

Incluso si no se han registrado previamente, las personas pueden ser elegibles para emitir su voto el martes en California, Colorado, Connecticut, Hawaii, Idaho, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Montana, Nevada, New Hampshire, New Mexico, Utah, Vermont, Estado de Washington, Wisconsin, Wyoming y el Distrito de Columbia. Alaska y Rhode Island permitirán que los inscritos en el mismo día voten solo por presidente y vicepresidente.