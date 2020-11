¿Cansado del tráfico? Esta ciudad podría tener taxis voladores

(NOTICIAS YA).- Si has pensado que estar en el año 2020 no era lo que esperabas, después de ver la caricatura Los Supersónicos (The Jetsons), pues al parecer la Ciudad de Orlando se aproximará a que vivas esa realidad, ofreciendo este servicio en los próximos años.

Este tema se tocará el próximo lunes en una reunión entre el Ayuntamiento de la Ciudad de Orlando con la empresa de aviación Lilium, con sede en Alemania. Depende de lo que se acuerde en esta junta, se hablaría de un plan para que se construya un posible terminal de estos taxis aéreos, el cual abarcaría aproximadamente 56,000 pies cuadrados.

Las unidades cuentan con cinco asientos y motores eléctricos. Además, las aeronaves pueden viajar a 186 millas por hora y sus despegues y aterrizajes se realizan de forma vertical.

De hacerse realidad este proyecto, sería innovador en el país y podría construírse al sur del Aeropuerto Internacional de Orlando, cerca de Lake Nona y del Orlando VA Medical Center.

Este plan incorporaría 143 plazas laborales con un sueldo aproximado de $66,000 a la ciudad de Orlando en diciembre de 2025.

