Ex agente de la Patrulla Fronteriza condenado por tráfico de droga

(NOTICIAS YA).- Un ex agente de la Patrulla Fronteriza de Edinburg, fue sentenciado a 14 años de cárcel por cargos relacionados al tráfico de drogas.

Un juez federal de Houston condenó a Daniel Polanco, de 39 años, el miércoles.

Polanco es acusado de robar cocaína y marihuana a traficantes del Valle del Río Grande y de revender las drogas en Houston, conjuntamente con otros cinco miembros de la agencia.

La investigación dirigida al grupo de policías corruptos comenzó en 2011 como parte de la Operación Vergüenza Azul.

El ex jefe de la policía de La Joya, Geovani Hernández, y el ex policía de Edinburg, Héctor Beltrán, ya están cumpliendo condena, según reporta el diario The Monitor.

Un ex agente de policía del condado de Harris y un oficial de policía de Houston también fueron acusados, según registros del tribunal.

El Fiscal General de los Estados Unidos Ryan Patrick dijo que Polanco utilizó su posición como agente de la patrulla fronteriza para ayudar a ocultar los crímenes.

“Todos los días, dedicados oficiales de la ley en todo el país arriesgan sus vidas para hacer que nuestras comunidades sean seguras. Las acciones criminales de Daniel Polanco, por las que fue justamente sentenciado, degradan esa dedicación y sacrificio”, declaró el agente especial a cargo Steven S. Whipple de la Administración de Control de Drogas.

Con el fin de encubrir los robos a los traficantes, la organización creó paquetes de drogas falsos y utilizó a los agentes de la ley para incautarlos.

En un caso, las drogas falsas se colocaron en un vehículo abandonado. Los fiscales dicen que Polanco llamó personalmente a las autoridades para que informaran sobre el vehículo abandonado y comunicó falsamente que el vehículo parecía sospechoso.

Un jurado federal en Houston encontró a Polanco culpable en 2019.

En una audiencia en la corte para solicitar un nuevo juicio, Polanco amenazó a un Agente Especial de Investigaciones de Seguridad Nacional, que testificó en el juicio. Fue acusado y posteriormente condenado por amenazar a un agente federal con daños corporales.

Un total de 20 personas fueron arrestadas después de la investigación de la Operación Vergüenza Azul que involucró a agentes de ICE, Seguridad Nacional y la DEA.