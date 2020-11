Multas para juarenses que sean anfitriones de “Coronafiestas”

(NOTICIAS YA).- Con las nuevas medidas implementadas por el Consejo Estatal de Salud dadas a conocer esta semana para evitar los contagios por COVID-19 en el estado de Chihuahua, se sancionará al anfitrión que realice fiestas o reuniones en Ciudad Juárez.

Y es que los juarenses siguen sin acatar todas las recomendaciones de las autoridades de salud y con ello se reportan alrededor de 150 fiestas privadas cada fin de semana al número de emergencias 911.

Anteriormente solo se cancelaban dichos eventos y por ahora el municipio esperará hasta que se publique el decreto del Estado para conocer las sanciones que se aplicarán a quien incumpla con las nuevas disposiciones, pero por lo pronto sí se acordó una multar general.

Cabe recordar que en esta semana se dio a conocer una restricción de toque de queda de 7:00 p.m. a 6:00 a.m. a partir de esta semana en la vecina ciudad y los fines de semana estarán cerrados los lugares donde no se pueda realizar actividad no esencial.

Los fines de semana las limitaciones serán desde el viernes a las 7:00 de la tarde hasta el lunes a las 6:00 de la mañana.

Solamente permanecerán abiertos las tiendas de abarrotes, autoservicios, hospitales, clínicas, consultorios de doctores, farmacias, ferreterías, entre otras.

Este tema ya se había hablado anteriormente el mes pasado durante una conferencia de prensa realizada por el gobernador de Chihuahua Javier Corral.

