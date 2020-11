Padre de familia de City Heights pierde batalla contra el coronavirus

(NOTICIAS YA).- El coronavirus tocó la puerta de una familia de City Heights. Todos en la casa se contagiaron y uno de ellos murió: Abraham Rojas.

“Muy tristes porque no podemos aceptar su pérdida porque es muy difícil saber que alguien muera de una cosa como eso,” dijo Rosa Vergara, ciudad de Abraham Rojas.

El coronavirus les arrebató a su querido Abraham Rojas, un hombre trabajador, padre de familia y abuelo que se aferraba a vencer este virus. El mexicano era originario del estado de Morelos y en algún punto tenía tres trabajos para solventar los gastos de la casa.

“No se quería ir, yo se eso porque mi papá tuvo siete infartos, seis porque ya el séptimo fue cuando falleció ya no pudo luchar más, ya era su tiempo para descansar,” dijo Leonor Rojas, hija de Abraham Rojas.

Conectado a un respirador por más de un mes, Rojas ya no era el mismo.

“Sólo nos queda el recuerdo de su cara de cómo estaba yéndose,” explicó Vergara.

El pasado 2 de noviembre la familia Rojas le tuvo que dar el último adiós.

“Mi esposo es alguien que siempre lo vamos a recordar y nos va a hacer mucha falta,” dijo Vergara entre lágrimas.

Rojas de 59 años se contagió a finales de septiembre y al parecer su diabetes lo hizo vulnerable.

“Desde que empezó la pandemia, su restaurante donde él trabajaba lo cerraron y el no estaba trabajando no sabemos ni en donde, no salimos más que al mandado y por gasolina cuando se ocupaba,” añadió Vergara.

En cuestión de días el virus se propagó en esta casa.

“Toda mi familia nos fue mal pero a la misma vez porque sanamos gracias a dios, mi hija estaba embarazada y agarró el covid, se le vino su niña antes de tiempo,” dijo Vergara.

Rojas está entre las más de 900 muertes registradas en el condado de San Diego. La tasa de contagios sigue aumentando a tal grado que el condado ha caído en el foco morado.

Según la Dra. Wilma Wooten, directora de la Agencia de la Salud del Condado de San Diego, si se registra otra semana con más de siete casos por cada 100 mil habitantes, las restricciones de un nivel morado aplicarian a gimnasios, restaurantes, cines e iglesias.

“Ahora que se llevó a mi papa si creo en esto y le digo a la gente que se cuiden,” dijo Leonor Rojas.

La familia Rojas creó una cuenta de GoFundMe para recaudar fondos para los gastos fúnebres de Abraham rojas ya que su esposa, Rosa Vergara, también se quedó sin empleo por la pandemia.