¡Fin a rumores! Esto sucede con las 300 mil boletas en Servicio Postal

(NOTICIAS YA).- Un día después de las elecciones comenzaron a circular informes de que el Servicio Postal había perdido, o no pudo entregar, cientos de miles de boletas; lo que generó indignación en las redes sociales.

La idea comenzó a extenderse después de que el Washington Post y el New York Times informaron que aproximadamente 300 mil boletas no tenían escaneos de entrega. Desde entonces, esos informes han sido agregados por otros medios y recogidos por los demócratas en las redes sociales.

Primero los hechos:

No hay evidencia de que cientos de miles de boletas no se hayan entregado. Si bien hubo aproximadamente 300 mil boletas que no tenían escaneos de entrega, eso no significa que no se entregaron.

Según el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés), la falta de escaneos de entrega fue el resultado de boletas que se seleccionaron del flujo de correo para acelerar su procesamiento.

Kevin Bray, quien está a cargo de todo el procesamiento del correo durante las elecciones de este año, dijo ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, para el Distrito de Columbia, que el Servicio Postal sabía que un número significativo iba a perder los escaneos para ser entregados a tiempo debido al extraordinario volumen de boletas electorales por correo.

Mark Dimondstein, presidente de la Unión Estadounidense de Trabajadores Postales, estuvo de acuerdo y le dijo a CNN que una gran cantidad de escaneos de entrega faltantes probablemente sea indicativo de que las boletas se aceleran a través del sistema.

Por ejemplo, una de las medidas que el USPS implementó para acelerar las cosas involucró a los trabajadores postales que están seleccionando manualmente las boletas del sistema de procesamiento.

Dado que fueron eliminados del flujo de correo normal, no recibieron los escaneos.

“La suposición de que hay papeletas no contabilizadas dentro de la red del Servicio Postal es inexacta”, dijo el USPS tras los rumores, destacando que incluso se entregaron antes de la fecha límite directamente a las juntas electorales locales.

Emmet Sullivan, juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, ha ordenado que se realicen barridos en las instalaciones de USPS para verificar si hay boletas restantes, no grandes lotes de boletas faltantes.

