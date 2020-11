Posibles restricciones en camino a San Diego por la pandemia

(NOTICIAS YA).- El Condado de San Diego está en la mira de las autoridades de la salud del estado al cumplir con la primera semana de cifras correspondientes a un nivel morado, o sea más restricciones.

Los negocios temen lo peor y se preparan para lo que podría ser una suspensión de servicios en interiores.

“Si nos llegan a sacar afuera, sería fatal,” dijo Gabriela Tovar, dueña del restaurante La Casa de Oro.

Gabriela Tovar tomó las riendas del restaurante de sus tíos hace un año y con la pandemia nada contra corriente para mantener abierto su negocio.

“De por si el negocio ha bajado un 90% con todas las restricciones,” explicó Tovar.

La Casa de Oro ubicada en la ciudad de National City opera únicamente en interiores ya que cuando colocó mesas afuera no le dió resultados.

“La verdad me di cuenta que a muchos de nuestros clientes no les gusta, se sienten muy incómodos afuera y pues la clientela que tenemos es muchísimo menor,” agregó Tovar. “Si tenemos un 24% afuera es como un 15% entonces así el negocio no puede sobrevivir.”

Según autoridades de la salud, el condado de San Diego arrojó resultados que corresponden a un foco morado: una tasa de contagios de 7.4 por cada 100 mil habitantes para mantenernos en el nivel rojo debería ser menos de 7 por cada 100 mil habitantes.

“Si tuviéramos más conciencia de lo que en realidad está pasando, tuviéramos un poco de precaución de no salir si no tenemos salir y si es necesario que cierren por mi esta mejor para que se eviten más contagios,” dijo María Reynoso, quien está a favor de los cierres.

El pasar de foco rojo a morado significa que escuelas que no han regresado a clases presenciales tendrán que continuar con aprendizaje a distancia, salones de belleza pueden operar pero se suspenden servicios en el interior de restaurantes, gimnasios, iglesias, cines y museos. Sólo se puede atender al aire libre. Algo que se complica con la temporada de lluvias que se avecina.

“Tendríamos que invertir para poder tener un techo para poner los calentones para que la gente esté cómoda pero esa inversión no la tenemos,” dijo Tovar.

Por su parte el gimnasio “The Gym” en Chula Vista está a días de su inauguración.

Steven Kruckenberg dueño de este gimnasio dice que está consciente de posibles restricciones por lo que está adaptando un espacio en el estacionamiento.

En La Casa de Oro son cuidadosos a la hora de surtir.

“Nosotros vamos comprando a diario porque por lo mismo no sabemos qué va a pasar,” añadió Tovar.

Ante la incertidumbre pequeños negocios piden apoyo de la comunidad.

“El hecho de que uno deje de darse estos gustos por así decirlo no priva de que los empleos sigan,” dijo Tomás Méndez, quien planea comprar para llevar. “El hecho de que uno tenga la opción de usar un servicio de entrega.”

Cabe reiterar que hasta ahora no hay nuevas restricciones en pie. La agencia de la salud de California deberá hacer un reporte el martes sobre el número de contagios en la región.