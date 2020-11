Organizaciones boricuas celebran gran participación electoral

(NOTICIAS YA).- Varias organizaciones puertorriqueñas de Florida afirmaron que “como el grupo latino de mayor crecimiento en el estado, con un 27% del total del electorado” su voto cuenta. Además, se congratualan de la capacidad de “organización y movilización de los líderes de la comunidad boricua”, así como su compromiso de participación en los procesos cívicos y democráticos que afectan a la comunidad puertorriqueña en Florida y en la isla.

“Cuando nuestra comunidad sale a votar, logramos mayor representación de candidatos boricuas electos y logramos que triunfen enmiendas estatales importantes para nuestras familias como la Enmienda 2, que elevará el salario mínimo a $15 la hora”, comentó Frances Colón, de Florida for All.

De acuerdo a datos de la organización America Votes, 330,774 puertorriqueños residentes en Florida ejercieron su voto por adelantado o por correo, un aumento de cerca de 77,000 en comparación con las elecciones presidenciales de 2016. El cambio demográfico que existe y el apoyo de las organizaciones latinas y puertorriqueñas de base, han sido claves fundamentales para este incremento del voto boricua, el que es particularmente significativo en el condado Orange, que incluye Orlando. Allí se estimó que durante el período de voto temprano, 62,000 boricuas ejercieron su derecho al voto; aproximadamente 8,000 más – un incremento de 15 por ciento- que los que votaron por correo o presencialmente por adelantado hace cuatro años. En Palm Beach, se asegura que hubo un aumento de un 40 por ciento, ya que los electores puertorriqueños que votaron por adelantado se calculan en 11,452.

Otros triunfos para nuestra comunidad es la cantidad de candidatos boricuas electos:

Olga González es la primera alcaldesa puertorriqueña en la historia de Kissimmee.

Marco López, primer alguacil boricua en la historia de Osceola.

Carlos Álvarez III, comisionado Silla 3 de Osceola.

Amy Mercado es la primera mujer boricua electa como tasadora de propiedades de Orange.

Daisy Morales como representante de la legislatura de Florida por el distrito 48 de Orange.

Julius Meléndez fue electo a la Junta Escolar del Condado de Osceola.

Víctor Torres retiene su escaño como senador en el distrito 15 de Florida.

Darren Soto fue reelecto al Congreso por el distrito 9 de Florida.

Alexandría Ayala, primera boricua, latina y persona más joven en ser electa a la junta escolar del distrito 2 de Palm Beach.

Dolores Guzmán, se postuló como la primera mujer boricua para representante del Distrito 27 en el Condado de Volusia. Este distrito cubre los municipios de Deltona, Deltona Lakes, Edgewater, Lake Helen, Orange, City, DeBary, Oak Hill y New Smyrna Beachy. Con cerca de 155,000 residentes, el distrito tiene representación diversa de puertorriqueños, Latinxs, blancos y negros.

En el condado de Pinellas por primera vez un boricua y latino presentó su candidatura a Alguacil, Eliseo Santana. Veterano de las fuerzas armadas y líder comunitario que luego del huracán María fundó la organización Puerto Rico Connect para ayudar a desplazados de la Isla en su integración a Florida.

Líderes, organizaciones y coaliciones de base del estado como La Mesa Boricua de Florida, Respeta mi Gente, Hispanic Federation, Vamos4PR, Alianza for Progress, Iniciativa Acción Puertorriqueña, Boricua Vota, Latino Justice, Del Ambiente, Mi Familia Vota, Poder Latinx, Mijente, Boricuas de Corazón, Puerto Rico Connect, Florida Immigrant Coalition, Florida for All, Florida Watch, Puerto Rican Leadership Council South Florida y Our Revolution Florida, así como líderes comunitarios y organizadores individuales están orgullosos de su esfuerzo durante los pasados meses y agradecen a los puertorriqueños de la Florida que acudieron a las urnas en estas elecciones.

No solo a nivel de la Florida sino a nivel nacional el voto hispano, es definitivo para asegurar unas elecciones. Estas elecciones presidenciales fue claro que los puertorriqueños tenemos prioridades de justicia y equidad para la comunidad Boricua tanto en la diáspora como en el archipiélago de Puerto Rico”, explicó María Revelles, Directora Estatal de Vamos4PR.

*Información suministrada.