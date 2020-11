Se vuelve a hablar de un paquete de estímulo para antes de 2021

(POLÍTICA YA). – Las dos personas más poderosas del Capitolio han renovado sus llamados para un nuevo paquete de estímulo después de que se celebraron las elecciones nacionales.

AHORA MCCONNELL QUIERE UN PAQUETE DE ESTÍMULO ESTE AÑO

Tanto Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana del Senado, como Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, han dicho que el Congreso debería aprobar un nuevo proyecto de ley con alivio económico por el coronavirus antes de fin de año.

Pero las elecciones del pasado martes 3 de noviembre no han borrado las inmensas diferencias en la visión de los dos líderes sobre lo que debe contener la legislación.

McConnell dijo el viernes pasado que el informe de empleos de octubre, que mostraba que la tasa de desempleo oficial cayó a 6.9%, es una “indicación sorprendente” de un repunte económico que comprobaba que el paquete de alivio debía ser más pequeño.

El líder republicano agregó que el próximo proyecto de ley debería estar “altamente dirigido a cosas que están directamente relacionadas con el coronavirus”.

“Creo que refuerza el argumento que he estado haciendo durante los últimos meses, que algo más pequeño, en lugar de invertir otros $3 billones en este tema, es más apropiado”, dijo McConnell a los periodistas.

Es decir, que él insistirá en querer excluir algunas de las prioridades de los demócratas.

RECHAZO INMEDIATO

Pelosi, que durante meses ha tratado sin éxito de llegar a un acuerdo con la Casa Blanca de Donald Trump, rehusó de inmediato apoyar a McConnell en un proyecto de ley más pequeño y estricto.

SI GANA, BIDEN YA TIENE UN PLAN DE ESTÍMULO POR COVID

“No, no me atrae en absoluto“, dijo Pelosi durante su tradicional rueda de prensa de los viernes. “Esto no es nada que debamos ni siquiera mirar. No era lo correcto antes”.

Economistas y expertos financieros, incluido el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, han advertido que la economía de Estados Unidos no podrá recuperarse sin una nueva legislación con sustancial ayuda económica para las empresas y las personas.

Las cámaras del Congreso no lograron encontrar un terreno común sobre el alivio antes de las elecciones, ya que los republicanos del Senado intentaron aprobar un proyecto de ley de ayuda de $500 mil millones y los demócratas de la Cámara aprobaron un paquete de $2.2 billones.

Republicanos y demócratas difieren en la ayuda a los estados y gobiernos locales que han visto sus finanzas reducirse en la medida en que tratan de combatir la pandemia del coronavirus.

Los republicanos tampoco quieren extender la ayuda adicional federal para los desempleados, y no han incluido una segunda ronda de cheques de estímulo en su propuesta.

En cambio, las intenciones de los legisladores del GOP es ampliar la ayuda para pequeñas empresas del Programa de Protección de la nómina (PPP) y apoyar a las empresas para que no tengan que enfrentar demandas judiciales de los empleados que perdieron sus puestos de trabajo durante la pandemia.

McConnell había dicho después de las elecciones que espera pasar más dinero de ayuda antes de fin de año.