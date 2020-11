Toque de queda se extiende hasta nuevo aviso en El Paso

(NOTICIAS YA).- De acuerdo a un comunicado emitido este fin de semana por parte de la Oficina del Juez del Condado de El Paso,. se informó que el toque de queda de 10 p.m. a 5 a.m. en esta ciudad fronteriza continúa vigente hasta nuevo aviso.

El juez Samaniego mencionó que El Paso se encuentra actualmente en la “Etapa 1” en el Cuadro de Mando de la Comunidad COVID-19, que es el peor escenario.

Y agregó: “En respuesta a esta crisis, tanto la Sociedad Médica del Condado de El Paso como la Sociedad Pediátrica de El Paso han expresado su apoyo y respaldado las restricciones de no salir si no es necesario así como a los servicios no esenciales hasta que podamos controlar el COVID-19 en nuestra comunidad. El Grupo de Trabajo Unido de El Paso también ha expresado la importancia de tomar medidas drásticas para detener la propagación del COVID-19”.

Cabe destacar que esta medida terminaría la noche de ayer después de que se anunció el pasado domingo 25 de Octubre que duraría por dos semanas.

Por su parte, el doctor de El Paso Manuel Valenzuela, dijo en una entrevista exclusiva a esta cadena cuando se dio a conocer el toque de queda, que esta medida no es la solución de los contagios de coronavirus en esta frontera.

“Creo que hasta ahorita estamos perdiendo la batalla, si me lo preguntas si, si la fuéramos ganando no tendrá que venir gente de fuera a ayudarnos, no tendríamos que abrir el Civic Center para tener más camas”, añadió Valenzuela.

Y es que para el doctor Valenzuela, es preocupante el gran aumento de casos de COVID-19 que se ha visto por las ultimas semanas en el Condado de El Paso.

Por lo que cree necesario que se tomen medidas más estrictas por parte de las autoridades para poder frenar los contagios.

Aquellos que no cumplan con el toque de queda podrían enfrentar una multa de US$250 por no usar una mascarilla y US$500 por no seguir la orden o bien hasta 180 días de cárcel.

Si usted desea saber más información sobre esta orden, hacer clic a este enlace: http://www.epcounty.com/documents/Order-No-13.pdf

Esta noticia continúa en desarrollo.

Informó Priscilla Ríos.

