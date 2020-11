VIDEO: La Navidad llegó a Walt Disney World

(NOTICIAS YA).- Las guirnaldas y las luces se han colgado, y los arbolitos se han decorado con cuidado para las celebraciones navideñas que empezaron el pasado viernes en tres parques temáticos del Walt Disney World Resort en Florida.

Muy pronto, Disney Springs, EPCOT y los hoteles de Disney se unirán también a la festiva diversión, de acuerdo con un comunicado de la compañía.

Hasta el 30 de diciembre, los visitantes descubrirán encantadoras decoraciones, mercancía especial, deliciosas golosinas y nuevas experiencias de entretenimiento a lo largo de todo “El Lugar más Mágico del Mundo” para celebrar el espíritu de la temporada.

En el Magic Kindom Park, por ejemplo, los personajes de Disney se vestirán con sus mejores atuendos de la temporada para celebrar con una serie de cabalgatas especiales con carrozas y música navideñas, además de música y deliciosa comida de la temporada.

Disney’s Animal Kingdom será sede de “Donald’s Dino Bash” y presentaciones de los Discovery Island Drummers, mientras que Disney’s Hollywood Studios marcará la temporada con “For the First Time in Forever: A Frozen Sing-Along Celebration” y una experiencia culinaria navideña presentada por Minnie Mouse, entre otras actividades.

A partir del 7 de noviembre, Disney Springs invita a disfrutar del Christmas Tree Stroll, patrocinado por Advent Health, que incluye arbolitos navideños con decoraciones de Disney a lo largo de este distrito de tiendas, restaurantes y entretenimiento. Los DJs tocan música navideña al aire libre durante el día para que los visitantes entren en el espíritu de la temporada y, de noche, soldados de juguete en zancos, copos de nieve en patines y una nevada añaden un toque de magia.

EPCOT, también en colaboración con Advent Health, presentará el “Taste of EPCOT International Festival of the Holidays” a partir del 27 de noviembre, con comidas navideñas de todo el mundo y personajes vestidos en sus mejores galas para la temporada de fiestas. Música especial se escuchará por todo el parque, Holiday Cookie Stroll ofrecerá una galleta de cortesía y los niños de todas las edades se divertirán con “Olaf’s Holiday Tradition Expedition”.

Los hoteles de Disney también se decoran con toques festivos para la temporada. En cada vestíbulo y habitación tipo suite habrá arbolitos de Navidad decorados, y los restaurantes servirán comidas navideñas especiales.

Los visitantes además pueden llevarse a casa la magia de los Parques Disney con nueva mercancía con temática navideña por todo el Walt Disney World Resort, al igual que en el Downtown Disney District del Disneyland Resort en California (a partir de a mediados de noviembre) y en línea en shopDisney.com.

Para más información del Walt Disney World Resort, visite WDWNews.com; para más información del Disneyland Resort, visite DisneylandNews.com.