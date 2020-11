Ahora son 666 los niños migrantes que no encuentran a sus padres

(POLÍTICA YA). – El número de niños migrantes que no han podido reunirse con sus padres tras ser separados por las autoridades de inmigración de Estados Unidos es mayor de lo que se informó anteriormente.

NO PUEDEN ENCONTRAR A LOS PADRES DE 545 NIÑOS MIGRANTES SEPARADOS

Abogados que trabajan para reunificar a las familias migrantes separadas por el gobierno del presidente Donald Trump antes y durante su política de “tolerancia cero” en la frontera ahora creen que la cantidad de niños separados para los que no han podido encontrar sus padres es 666, según un correo electrónico obtenido por la cadena NBC News.

En el e-mail, Steven Herzog, abogado que lidera los esfuerzos para reunir a las familias, explica que el número es mayor porque el nuevo grupo incluye a aquellos “para quienes el gobierno no proporcionó ningún número de teléfono“.

Los abogados habían dicho que no pudieron encontrar a los padres de 545 niños.

Cerca del 20% de esos niños tenían menos de 5 años en el momento de la separación, según una fuente familiarizada con los datos.

Herzog dijo en el correo electrónico a los abogados del Departamento de Justicia (DOJ) que representan al gobierno de Trump que “agradeceríamos que el gobierno proporcione cualquier información de contacto actualizada disponible u otra información que pueda ser útil para establecer contacto con los 666 de estos padres”.

La nueva cifra “incluye a individuos adicionales a los 545, de los que no obtuvimos información del gobierno que permitiría búsquedas significativas, pero tenemos la esperanza de que el gobierno ahora proporcione esa información”, dijo a NBC News Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión de Libertades Civiles (ACLU).

ARRANCADOS DE SUS PADRES

Los niños fueron arrancados de sus padres antes de que el gobierno de Trump instaurara su política de “Cero Tolerancia” de 2018, que desató la separación de miles de familias migrantes en la frontera de Estados Unidos con México.

DOJ: ‘DEBEMOS LLEVARNOS A LOS NIÑOS’ MIGRANTES SIN IMPORTAR LA EDAD

Estos 545 menores fueron quitados a sus padres en 2017 a lo largo de algunas partes de la frontera bajo un programa piloto.

La ACLU y otras firmas de abogados pro bono tuvieron la tarea de encontrar a los miembros de las familias separadas durante el programa piloto.

El presidente electo Joe Biden prometió durante su campaña electoral que firmará una orden ejecutiva para formar un grupo de trabajo que se centrará en reunir a los cientos de niños migrantes que han sido separados de sus familias.

Durante el último debate presidencial, Biden criticó a Trump por la política migratoria que separó a miles de familias migrantes.

“Sus hijos fueron arrancados de sus brazos y separados, y ahora no pueden encontrar más de 500 de los juegos de esos padres, y esos niños están solos. No tienen adónde ir. No adónde ir. Es criminal. Es criminal“, exclamó Biden.