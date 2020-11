Colocan ofrenda en Georgetown donde asesinaron a joven salvadoreño

(NOTICIAS YA).- Un solo disparo en el pecho bastó para acabar con la vida Franklin Alexander Hernandez Arévalo de 19 años. El hecho de sangre ocurrió cerca del Georgetown Waterfront en el noroeste de la capital. Donde amigos de la víctima han colocado una pequeña ofrenda.

Con el corazón destrozado, sus padres claman por justicia pues la última vez que Heidy Arévalo vio a su hijo Franklin, el muchacho iba saliendo a trabajar como cocinero en un restaurante de la Calle King en Alexandria.

LEE: Hispano de 19 años fue asesinado en Georgetown cerca del Waterfront

Heidy Yamileth Arévalo, madre de Franklin Hernández dijo que “este dolor no se lo deseo a nadie, él salía y me decía ya me voy mamá, nosotros no sabemos que fue lo que pasó.”

Según las autoridades, el cuerpo de Hernández Arévalo fue encontrado el sabado a las 3:00a.m. en el 3300 de la calle Water luego que oficiales respondieron a una llamada de emergencia por disparos.

Esta familia salvadoreña desea velar y enterrar a su hijo mayor en Virginia pero aseguran que no cuenta con los recursos para costear todos los gastos funerarios, por ello abrieron una colecta en Gofundme .

Se conoció extraoficialmente que previo a su asesinato la victima habría tenido una disputa en su lugar de trabajo y eso podría relacionado con el crimen.

Se ofrecen hasta $25,000 de recompensa por datos que ayuden a la captura y condena de los responsables, si tienes información puedes llamar al 202-7279099.