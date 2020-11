Corte Suprema escucha último desafío a Obamacare

(POLÍTICA YA). – Una Corte Suprema mucho más conservadora escucha este martes los argumentos orales para decidir si se debe invalidar la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), conocida como Obamacare.

TRUMP ADMITE QUE QUIERE QUE LA CORTE SUPREMA PONGA FIN A OBAMACARE

Esta es la tercera vez que los republicanos que se oponen a la legislación llevan el caso hasta la Corte Suprema desde que fue promulgada por el presidente Barack Obama en 2010.

El nuevo desafío a la ACA, presentado por Texas, otros estados gobernados por republicanos y el gobierno del presidente Donald Trump, afirma que, debido a que fue eliminada por el Congreso la penalidad por no tener Obamacare, y por lo tanto no se generan esos ingresos porque ya no es un impuesto, la legislación es inconstitucional.

La decisión del Tribunal podría despojar de un seguro de salud a 23 millones de personas en Estados Unidos y tendría un gran impacto en el sistema de salud del país.

Los partidarios de la ley dicen que los impugnadores no tienen daños legales porque después de que el Congreso enmendó la ley en 2017, ya no existe una sanción por no comprar un seguro médico.

EN MEDIO DE UNA PANDEMIA

Defensores de los pacientes, médicos, hospitales y compañías de seguros instan al tribunal a respetar la ley y advierten del caos si la medida se invalida en medio de una pandemia.

El desafío pone en peligro la atención médica de más de 135 millones de estadounidenses con afecciones preexistentes, incluidos aquellos que han tenido Covid-19, según estimaciones del liberal Center for American Progress.

EL ASALTO DE DONALD TRUMP A OBAMACARE

Los abogados de los estados liderados por los demócratas y la Cámara de Representantes dicen que el tribunal debería, por lo tanto, desestimar los desafíos.

Durante la sesión de este martes, los magistrados han presionado sobre la cuestión de si los impugnantes tenían el derecho legal de presentar la impugnación y si una disposición de la ley era derogada, el resto de la ley se mantendría.

En un momento, el juez Brett Kavanaugh, uno de los jueces nominados de Trump, sugirió que simpatizaba con la Cámara de Representantes liderada por los demócratas que argumenta que toda la ley en expansión no debería invalidarse.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y otros jueces comenzaron preguntando si los demandantes individuales y los estados liderados por republicanos pueden demostrar que tienen la lesión legal necesaria para permitirles llevar el desafío a la ley.

Pero varios de los jueces plantearon hipótesis que sugirieron que incluso si ya no hubiera una sanción por no seguir una regulación, aún podría haber una lesión, lo que sugiere que se podría presentar una impugnación.