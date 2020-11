De esta forma, el “perdedor” Trump dejará la Casa Blanca

(NOTICIAS YA).- El presidente Trump podría abandonar la Casa Blanca para las vacaciones invernales y jamás regresar, predice su exabogado Michael Cohen.

Sin embargo, esto no significa que vaya a aceptar su derrota contra Biden, de acuerdo con un reporte original de HuffPost, difundido por Aol.

“No me sorprendería si nunca acepta su derrota en un discurso. Mi teoría es que en Navidad se va a Mar-a-Lago y no regresa a Washington. Creo que se quedará en Mar-a-Lago hasta la toma de posesión”, dijo Cohen a MSNBC el domingo.

Su exrepresentante legal y cómplice de delitos asegura que Trump no puede procesar una derrota y por eso ha creado una teoría conspirativa para explicarla.

“Donald Trump no puede aceptar el hecho de que perdió. Para él, es lo mismo que llamarlo un perdedor, que es lo peor que puedes llamarlo en el mundo”, explicó Cohen, inseparable aliado del empresario hasta 2018.

Es por esta razón que Cohen no cree que el actual mandatario asista a la toma de posesión de su sucesor.

“No puede permitir que la cámara se enfoque en él y básicamente levante el telón (y lo muestre) como un perdedor. Eso lo está matando”, consideró el abogado.

La toma de posesión de Biden no será el fin para las mentiras de Trump, y Cohen prevé que siga intentando dañar a la nueva administración.

“Él creará su propia compañía de medios. Cada día creará más caos con más información falsa diseminada para ser una espina en el muslo del presidente electo Biden”, vaticinó el abogado, quien dijo que su exjefe maneja esta idea desde 2015.

Cabe destacar que Cohen fue sentenciado a pasar tres años tras las rejas por mentir al Congreso y por utilizar fondos de campaña para pagar el silencio de Stormy Daniels y Karen McDougal, amantes de Donald Trump.

Debido a la pandemia de coronavirus, Cohen fue liberado a principios de este año y actualmente purga su condena desde casa.

