Obrero hispano denuncia a su patrón por robo de salario

(NOTICIAS YA).-Un obrero hispano fue amedrentado por su patrón, cuando éste intentaba cobrar un cheque de miles de dólares que se le adeudaba, producto de una obra que ejecutó su compañía.

Indignado contactó a nuestra unidad al rescate, que ya está investigando el caso para saber lo que ocurrió y la posible solución.

Gerardo Gallegos, obrero hispano, aseguró que su empresa familiar fue subcontratada por la compañía “Burker Construction”, para hacer unos trabajos de construcción en una vivienda y al terminarlos, su jefe le dio un cheque con el pago al sudor de su trabajo o eso creyó hasta que fue a cobrarlo.

“Nos dio los cheques, si nos pagó, pero luego los canceló en cuanto los pagó. Él cancelo para que no hubiera dinero, para no poder cambiarlos”, indicó Gerardo y agregó que al llamarlo de vuelta el hombre se excusó diciendo que “no sé qué pasó, me robaron el dinero del banco, me lo sacaron, necesito ver, necesito dos-tres días”.