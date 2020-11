San Diego cae al nivel púrpura, el más restrictivo de COVID-19

(NOTICIAS YA).-Tras semanas de permanecer en el nivel rojo, el Condado de San Diego ha sido colocado en el nivel púrpura, el nivel más restrictivo del estado de California bajo su plan de reapertura COVID-19.

De acuerdo con los datos publicados el martes por los funcionarios estatales de salud pública, el Condado de San Diego tiene 10.0 nuevos casos de COVID-19 por día por cada 100,000 y tiene una tasa de casos ajustada de 8.9 para la asignación de niveles. La tasa de casos no ajustada de la semana pasada fue de 8.7 por 100.000.

La tasa de positividad del condado es de 2.6%, con la tasa de positividad del cuartil de equidad en salud en 6.5%.

En las últimas semanas, la región de San Diego registró una tasa no ajustada muy por encima de las pautas de nivel púrpura, pero un esfuerzo significativo para aumentar el volumen de las pruebas de COVID-19, habían permitido un ajuste para permanecer al color rojo, o nivel sustancial.

Con el paso al nivel púrpura, varios tipos de negocios tendrán límites de capacidad más estrictos o mover las operaciones solo al exterior:

Negocios al 25% de su capacidad en interiores

Los restaurantes solo pueden comer al aire libre o servicios para llevar

Centros comerciales al 25% de su capacidad con áreas comunes cerradas y un patio de comidas cerrado

Las empresas de cuidado personal pueden tener operaciones al aire libre después de trabajar en interiores con modificaciones

Los museos, zoológicos y acuarios solo pueden operar al aire libre

Los cines solo pueden estar al aire libre

Las iglesias y los lugares de culto solo pueden estar al aire libre

Los gimnasios y centros fitness solo pueden funcionar al aire libre

Salones de belleza, barberías y uñas solo pueden funcionar al aire libre

Las restricciones entrarían en vigor del sábado 14 de noviembre a las 12:01 a.m.

¿Cómo afectará a las escuelas?

Las escuelas no podrán abrir completamente para la instrucción en persona hasta que el condado cambie al Nivel Sustancial (Rojo) durante dos semanas. Los funcionarios escolares y de salud locales pueden decidir abrir escuelas primarias, y los funcionarios escolares pueden decidir impartir instrucción en persona para un grupo limitado de estudiantes en grupos pequeños.

Las escuelas que ya habían reabierto cuando el condado estaba en un nivel menos restrictivo no tienen que cerrar. Sin embargo, si una escuela aún no había reabierto para recibir instrucción en persona, es posible que no vuelva a abrir hasta que el condado regrese al Nivel Sustancial (Rojo) durante 14 días.

¿Cómo funciona el plan de reapertura del estado?

De acuerdo con el plan de reapertura, un condado debe reportar datos que excedan pautas de un nivel más restrictivo durante dos semanas consecutivas antes de moverse a ese nivel más restrictivo. Por lo que, un condado tiene que estar en ese nivel un mínimo de tres semanas antes de que pueda subir un peldaño a un nivel menos restrictivo.

