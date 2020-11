Doctor de Santa Cruz que fue vacunado de Covid relata su experiencia

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL).- A pesar de que el condado de Santa Cruz retrocedió en su fase económica anunciaron que las vacunas del COVID-19 llegarán a finales del año a la región.

Esa noticia llena de esperanza residentes del condado de Santa Cruz.

Un doctor de la región habló de su experiencia de haber recibido la vacuna como voluntario

El doctor Calvin Gordón dice que recibió la vacuna hace dos meses porque tiene confianza como pediatra sobre la efectividad de las vacunas y dice las reacciones posteriores son muy parecidas a las de la influenza pero solamente son reacciones menores .

Él dice es la única manera para combatir esta pandemia. Esta semana departamento de salud del condado de Santa Cruz anuncio que la primera parte de la vacuna del COVID-19 podrían llegar en diciembre.

Primero se vacunarán a los ancianos en los centros de cuidado especial, también se vacunarán a los empleados que trabajan con ellos. Después se vacunarán a los empleados que trabajan con personas que tienen COVID y personas vulnerables. Después seguirá toda la comunidad

La directora ejecutiva de Salud para la Gente dijo que la vacuna va a estar disponible ya que ha demostrado éxito a cuanto su nivel de protección en cerca del 90 %, más alto de los que se había anticipado

Están esperando la aprobación de la administración de drogas alimentos y quizás las vacunas sean enviadas a California dentro de un mes y se presume son gratuitas.

Algunos residentes del condado de Santa Cruz dicen que no saben si se aplicarán la vacuna o no, porque no desean realizar decisiones apresuradas para sus familias.