Georgia hará recuento manual de votos de elecciones presidenciales

(POLÍTICA YA). – El secretario de Estado de Georgia anunció este miércoles que el estado conducirá un recuento a mano de millones de votos depositados durante las elecciones presidenciales del pasado martes 3 de noviembre.

“ME SIENTO HONRADO Y HUMILDE”, DICE JOE BIDEN

Brad Raffensperger dijo que él mismo supervisará el recuento manual de las boletas en cada uno de los 159 condados de Georgia que fueron emitidas en el estado donde el presidente electo Joe Biden mantiene una pequeña ventaja sobre el presidente Donald Trump.

Con el 99% de los votos contados, Biden tiene 2 millones 471 mil 906 votos (49.52%) y Trump 2 millones 457 mil 794 (49.24%).

“Con el margen tan estrecho, se requerirá un recuento completo a mano en cada condado”, dijo el secretario de Estado, un republicano, durante una conferencia de prensa en Atlanta. “Esto ayudará a generar confianza”.

“Será una auditoría, un recuento y un recanvas todo a la vez”, agregó.

PRESIÓN REPUBLICANA

Raffensperger, quien se ha visto sometido a una avalancha de presión de parte de los republicanos para tomar algún tipo de acción dado el estrecho margen estatal, dijo que implementará una auditoría de limitación de riesgo (RLA) para cubrir la carrera presidencial.

LA MAYORÍA EN EL SENADO DEPENDE DE RESULTADOS EN GEORGIA

Se espera que la RLA esté lista para el 20 de noviembre, cuando el estado debe certificar sus resultados electorales.

El anuncio se produce cuando Trump y los republicanos en Georgia han promovido acusaciones infundadas de fraude electoral para explicar el margen de más de 14,000 votos que separa a Trump de Biden en el estado, históricamente republicano.

Raffensperger, en particular, se ha enfrentado a las andanadas de sus compañeros republicanos por su supervisión de las elecciones, sobre todo por la carrera entre el senador de Georgia Kelly Loeffler y David Perdue, que se enfrentarán a una segunda vuelta en enero, carrera que definirá quién controlará el Senado en los próximos dos años.

Los republicanos incluso han pedido la renuncia del secretario de Estado, y lo han acusado de no “entregar unas elecciones honestas y transparentes”.

“Hoy temprano, los senadores Loeffler y Perdue pidieron mi renuncia. Permítanme comenzar diciendo que eso no va a suceder”, respondió Raffensperger en un comunicado el lunes. “Los votantes de Georgia me contrataron y serán los votantes quienes me despidan”.