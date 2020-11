María Elvira Salazar, de la televisión al Congreso

(NOTICIAS YA).- Una ex presentadora de televisión con raíces cubanas se dirigirá al Congreso de los Estados Unidos.

De acuerdo con el Miami Herald, la republicana María Elvira Salazar sorprendió al imponerse sobre la demócrata Donna Shalala, quien ostenta el cargo, para representar al Distrito 27 de Florida en el Congreso.

La periodista derrotó a Shalala, una de las políticas más conocidas de Miami según el Herald, al vincularla con demócratas de izquierda como el senador Bernie Sanders, quien se define como socialdemócrata.

“María Elvira Salazar se postula para el Congreso para evitar que se establezca el socialismo y arruine a los Estados Unidos”, dice su sitio oficial.

Salazar habría seguido la táctica que utiliza el presidente Trump y otros republicanos de vincular a los candidatos demócratas con un régimen socialista o comunista, con el objetivo de crear miedo.

Esta comparación suele hacerse de forma sensacionalista y desinformada, por candidatos que especulan y, en la mayoría de los casos, desconocen en qué consiste esta corriente política.

Sorprende que Salazar también haya recurrido a esta estrategia, pues “se graduó de Periodismo en la Universidad de Miami y más tarde en la Universidad de Harvard”, de acuerdo con su sitio oficial.

Además de identificar a su oponente demócrata como una millonaria incapaz de conectar con los votantes de clase trabajadora en el distrito, fue impulsada por un apoyo sin precedentes de los latinos, particularmente cubanos, a los candidatos republicanos y el presidente Trump.

Salazar es nacida en Miami, de padres cubanos, y pasó parte de su infancia en Puerto Rico.

“Comenzó su carrera en periodismo, cubriendo historias locales para Univisión. Su carrera la llevó a muchas partes del mundo, transformándola en una estrella en el campo del periodismo. Fue designada como presentadora de CNN Español”, indica su sitio web.

También fue presentadora de Telemundo y tuvo su propio programa en Mega TV.

“No seré silenciada. No me rendiré ante la chusma y los llamados socialistas demócratas. Les diré que he visto el dogma en acción y no funciona”, expresó Salazar en su discurso de victoria.

Es imposible hablar de su triunfo sin referirse al poder de la comunidad de cubanoamericanos republicanos en Florida. Shalala además no habla español, y no pudo conectar con los votantes de la misma manera en que Salazar lo hizo en sus múltiples apariciones en televisión y radio hispanas, así como en las redes sociales.

Salazar también hizo campaña junto a varias figuras políticas importantes de Colombia, y se diferenció de la mayoría de republicanos al no apoyar la derogación del Obamacare sin un reemplazo adecuado.

En su segundo intento, la periodista logró ganar el escaño que Shalala obtuvo en 2018.

“Estoy honrada de oficialmente aceptar el puesto como su congresista en el Distrito 27. Yo soy la que irá a Washington pero sus metas son mi misión y el futuro de sus hijos mi pelea”, dijo.

