Ofrecen hasta $1 millón en recompensa por denuncias de fraude electoral

(NOTICIAS YA).- El vicegobernador de Texas, Dan Patrick ofreció hasta un millón de dólares en recompensas para denuncias relacionados con el fraude electoral.

En un comunicado de prensa, la oficina del Teniente Gobernador Patrick dijo que cualquiera que “proporcione información que lleve a un arresto y a una condena final por fraude electoral se le pagará un mínimo de 25.000 dólares”.

Se pide a quienes tengan información o pruebas de fraude electoral que se pongan en contacto con las fuerzas de seguridad locales.

Lee la declaración completa del Teniente Gobernador Patrick:

“Apoyo los esfuerzos del Presidente Trump para identificar el fraude electoral en las elecciones presidenciales y su compromiso de asegurarse de que cada voto legal sea contado y cada voto ilegal sea descalificado. La búsqueda del fraude electoral por parte del Presidente Trump no sólo es esencial para determinar el resultado de estas elecciones, sino que también es esencial para mantener nuestra democracia y restaurar la fe en las futuras elecciones.

“Los demócratas no tienen a nadie a quien culpar sino a ellos mismos por crear sospechas sobre los totales de la votación final. No permitir que los observadores electorales republicanos observen el recuento de votos en varios estados, en algunos casos bloqueando su vista con cartulina, los cambios de última hora en las leyes electorales de los estados disputados, ignorar la fecha límite para votar y aceptar boletas durante días después de la elección, ignorar los matasellos y los cheques de firmas, no verificar que las boletas de voto por correo se enviaban a personas que estaban vivas o vivían en el estado y las máquinas de votación que han sido una preocupación durante más de una década, todo ello plantea serias dudas.

“Esta falta de transparencia ha llevado a muchos a creer que el recuento final no es exacto en los estados en los que se determinó que el ganador era un porcentaje muy pequeño de los votos.

“En Texas sabemos que el fraude electoral es real. En sólo los últimos 60 días, hemos tenido tres arrestos importantes por fraude electoral, incluyendo un trabajador social que fue arrestado la semana pasada por supuestamente registrar a casi 70 adultos con discapacidades del desarrollo para votar sin su firma o consentimiento.

“En Texas, también sabemos que es posible proporcionar los resultados de las boletas por correo el día de las elecciones. Contamos 970.000 boletas por correo el martes pasado – un aumento del 55% respecto a 2018 – y añadimos esos resultados al total de la votación en persona antes de la medianoche del día de las elecciones. Los retrasos en el conteo de las boletas por correo en otros estados plantean más preguntas sobre el fraude de los votantes y posibles errores.

“Cuando se cuentan todos los votos legales y se descartan todos los votos ilegales, entonces Estados Unidos puede tener un mayor nivel de confianza en el proceso electoral.

“El presidente Trump tiene toda la razón al perseguir cada acusación de fraude e irregularidades de los votantes, como lo hizo Al Gore en 2000. Todo candidato a un cargo público tiene este derecho. Mi meta es asegurar que, sin importar el resultado, cada americano tenga fe en nuestro proceso electoral y nuestra democracia.”