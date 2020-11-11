Podrían extender cierre de negocios no esenciales en El Paso

(NOTICIAS YA).-NEGOCIOS COMO GIMNASIOS, SALONES DE BELLEZA, SALAS DE MASAJES Y COMEDORES DE RESTAURANTES, PODRÍAN PERMANECER CERRADOS EN EL PASO MIENTRAS QUE FUNCIONARIOS LOCALES LUCHAN CONTRA UN AUMENTO ALARMANTE DE CASOS DE COVID-19.
FUE EL PASADO 29 DE OCTUBRE CUANDO EL JUEZ DEL CONDADO RICARDO SAMANIEGO, ORDENÓ EL CIERRE DE TODOS LOS NEGOCIOS NO ESENCIALES. DICHA ORDEN VENCE HOY MIÉRCOLES A LA MEDIANOCHE, SIN EMBARGO EXISTE UNA POSIBLE EXTENSIÓN DEL CIERRE A LA CUAL REPRESENTANTES LOCALES SE SUMAN.
“LOS CASOS ESTÁN MUY ALTOS EN EL PASO, DE 800 HASTA CASI 2,000 POR DIA Y ESTE ES EL TIEMPO DE QUE TENEMOS QUE CERRAR LOS NEGOCIOS NO ESENCIALES. HAY MUCHÍSIMAS PERSONAS EN LOS HOSPITALES NO HAY ESPACIO LOS ESTÁN LLEVANDO A CARPAS Y A OTRAS PERSONAS AL CENTRO CÍVICO POR ESO APOYO LA DIRECTIVA DEL JUEZ”, DIJO CASSANDRA HERNANDEZ REGIDORA DEL DISTRITO 3.
POR SU PARTE A TRAVÉS DE UN COMUNICADO EL JUEZ SAMANIEGO SEÑALÓ LO SIGUIENTE:
“PASARE LOS PRÓXIMOS DÍAS CONSULTANDO CON PERSONAL MÉDICO DE NUESTRA COMUNIDAD Y HOSPITALES PARA TOMAR UNA DECISIÓN QUE SEA EN EL MEJOR INTERÉS DE EL PASO. DEBO ENFATIZAR QUE INDEPENDIENTEMENTE DE LA DECISIÓN QUE SE TOME ESTA SEMANA, TODOS DEBEMOS ASUMIR LA RESPONSABILIDAD PERSONAL DE PROTEGER A NUESTROS SERES QUERIDOS”.
MIENTRAS TANTO LA CORTE DE APELACIONES DEL OCTAVO DISTRITO SE PREPARA PARA TOMAR LA DECISIÓN DE CONCEDER O NO UNA ORDEN DE RESTRICCIÓN TEMPORAL QUE FUE NEGADA LA SEMANA PASADA POR EL JUEZ WILLIAM MOODY DE LA CORTE DE DISTRITO 34 EN EL PASO, LUEGO DE QUE LA OFICINA DEL PROCURADOR DEL ESTADO APELARA LA DECISIÓN ASEGURANDO QUE EL MANDATO ES ILEGAL Y CONTRADICE A LO DICTADO POR EL GOBERNADOR GREG ABBOTT.
SE ESPERA QUE SEA ESTE JUEVES QUE LA CORTE DE APELACIONES DE A CONOCER SU DECISIÓN.
MAS DETALLES A LAS 5 P.M.