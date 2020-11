VIDEO: Agente fronterizo atraviesa el muro de Trump para comprar tamales

(NOTICIAS YA).- Una controversial escena se ha hecho viral en redes sociales al mostrar a un agente fronterizo comprando tamales a un vendedor ambulante, transacción que se realizó entre los barrotes del muro que divide ambos países.

En medio del tenso ambiente que se vivió en la espera por saber quién será el nuevo presidente de Estados Unidos, un agente fronterizo compró tranquilamente un tamal mexicano.

La escena podría ser ordinaria, pero todo se registró atravesando el muro construido por el actual presidente Donald Trump.

La venta viral se realizó la mañana del pasado domingo en una parte del muro que divide a California de Baja California, en México, cerca de la garita de la pequeña ciudad de Tecate.

“Si no te gusta no me lo pagas, pruébalo primero”, se le escucha decir al vendedor en un video publicado en TikTok y que brincó a otras redes sociales.

Con esa garantía, el agente tomó su tamal y volvió a subir a su camioneta oficial para continuar resguardando la frontera.

Esta delicia mexicana le costó solo 1 dolar, 20 pesos, al agente fronterizo.

Rene es el vendedor ambulante que llamó la atención del agente de la Patrulla Fronteriza y fue entrevistado por nuestra reportera Claudia Orozco.

El hombre contó que por las mañanas vende tamales en la línea de Tecate y por las tardes se dedica a la venta de cubrebocas, aguas y sodas.

Otra manera de ganarse la vida en medio de la pandemia ha sido dormir en vehículos ajenos para apartar el lugar en la fila a quienes deben cruzar temprano a Estados Unidos, ya que la garita abre a las 5 de la mañana.

Toda la economía familiar de Rene depende de sus ventas en la garita de Tecate y el muro de Trump llegó para facilitar esa dinámica, pues antes la división dependía de una lámina de unos cuantos metros de altura.

Rene jamás pensó que la escena fuera a grabarse, mucho menos que se hiciera viral. Ahora, lejos de emocionarse por ser reconocido en redes sociales, mostró preocupación por el agente fronterizo, pues espera que no vaya a ser castigado.

Mientras tanto, en redes sociales se ha tomado la escena con gracia y hay muchos que aseguran que con esta transacción se ha reforzado la confianza binacional entre Estados Unidos y México.

Otros más bromeaban con que ahora que Joe Biden ganó la presidencia los “migras” ya pueden comprar tamales.