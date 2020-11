Anuncian al artista que estará en el medio tiempo del Super Bowl

(NOTICIAS YA).- El gran espectáculo del Pepsi Super Bowl 2021 contará con un medio tiempo lleno de canciones que van desde baladas hasta las que te harán bailar.

Este jueves se anunció que “The Weekend” será el cantante que acaparará las miradas este 7 de febrero en el estadio Raymond James en Tampa, Florida.

El cantante mencionó que se siente honrado con la decisión que se dio a conocer por medio de la NFL, Pepsi y Roc Nation.

El ganador de un Grammy subió a la fama con canciones como “Can’t Feel My Face,” “Beauty Behind the Madness,” y “Earned It” de la película Fifty Shades of Grey .

Mientras que en estos momentos “Blinding Lights” se mantiene en el número uno del Billdoard y Maluma lo incorporó en su canción Hawai Rimix.

