Gabinete de Joe Biden será un reflejo de la diversidad de EE.UU.

(POLÍTICA YA). – Ahora que Joe Biden anunció quién será su jefe de Gabinete en la Casa Blanca, el próximo paso será definir quiénes serán sus elegidos/as para servir en las principales posiciones de su gobierno.

Ron Klain, un antiguo asesor de Biden, asumirá una de las posiciones de mayor poder en la próxima administración.

BIDEN NOMBRA A RON KLAIN COMO SU JEFE DE GABINETE DE LA CASA BLANCA

Biden ya había indicado que su equipo de trabajo será representativo de la diversidad de Estados Unidos, a diferencia del gabinete del presidente Donald Trump, que es más blanco y masculino que cualquier otro en casi 40 años

“En general, desde nuestras aulas hasta nuestros tribunales y el gabinete del presidente, tenemos que asegurarnos de que nuestro liderazgo y nuestras instituciones se parezcan realmente a Estados Unidos”, escribió Biden en un artículo de opinión el verano pasado.

El gabinete del presidente de Estados Unidos incluye al vicepresidente y los jefes de 15 departamentos ejecutivos.

Esta lista de posibles secretarios de Biden refleja la realidad del país.

DEPARTAMENTO DE ESTADO

Susan Rice, que sirvió en la administración Obama como embajadora ante las Naciones Unidas, y luego fue asesora de Seguridad Nacional.

DEPARTAMENTO DEL TESORO

Lael Brainard, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Anteriormente se desempeñó como subsecretaria del Departamento del Tesoro y consejera del secretario del Tesoro durante la administración de Obama.

DEPARTAMENTO DE DEFENSA

Michele Flournoy podría convertirse en la primera mujer jefa del Pentágono. Se desempeñó como subsecretaria de Defensa para políticas bajo Obama. Antes de su confirmación, Flournoy ayudó a dirigir el equipo de transición de Obama en el Departamento de Defensa.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL

Alejandro Mayorkas, abogado cubanoamericano, dirigió USCIS durante el gobierno de Obama, que supervisó el programa DACA. También se desempeñó como fiscal federal en la región central de California.

FISCAL GENERAL

Sally Yates fue Fiscal General interina durante las primeras semanas del gobierno de Trump, quien la despidió por resistirse al Veto Migratorio del presidente. Luego testificó durante el “impeachment2 de Trump.

DEPARTAMENTO DE TRABAJO

Bernie Sanders, el senador independiente está interesado en servir como secretario de Trabajo, posibilidad que su equipo ha estado discutiendo seriamente con el de Biden desde que se retiró de la carrera presidencial en abril.

DEPARTAMENTO DE SALUD

Vivek Murthy encabeza la junta de asesores de Biden sobre coronavirus, fue confirmado por el Senado como Cirujano General durante el gobierno de Obama a pesar de enfrentar la oposición de los republicanos por pedir que se trate la violencia con armas de fuego como un problema de salud pública.

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA

Keisha Lance Bottoms, alcalde de Atlanta, que ha hecho de la vivienda asequible una prioridad, proponiendo una iniciativa público-privada de mil millones de dólares para mejorar el acceso a la vivienda en la ciudad.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Randi Weingarten, presidenta de la Federación de Maestros de EE.UU., ha impulsado durante mucho tiempo la reforma educativa.

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Heidi Heitkamp, fue senadora por Dakota del Norte, y es activa defensora de los problemas rurales que ha criticado las guerras comerciales del presidente Trump con China.

DEPARTAMENTO DE ENERGÍA

Jay Inslee, gobernador de Washington, se ha dedicado a abordar el cambio climático y otros problemas ambientales, e hizo del medio ambiente el foco central de su candidatura presidencial de 2020.

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR

Debra Haaland, representante de Nuevo México y miembro de la tribu Laguna Pueblo, es una de las primeras mujeres nativas americanas en servir en el Congreso y, de ser asignada, sería la primera indígena en ser secretaria del gabinete.

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles, ha promovido el uso del transporte público durante su administración, y ha publicado un plan para eliminar las muertes por accidentes de tránsito para 2025.

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS VETERANOS

Pete Buttigieg, ex candidato presidencial y ex alcalde de South Bend, Indiana, es un ex oficial de la Marina que sirvió en Afganistán. También suena como posible embajador ante las Naciones Unidas.