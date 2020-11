Hombre intenta entrar a cabina de pilotos en pleno vuelo

(NOTICIAS YA).- En pleno vuelo desde Orlando hasta Filadelfia se encendieron las alarmas entre la tripulación cuando un hombre descrito con un “comportamiento errático” intentó acceder a la cabina de los pilotos.

Según reporta nuestro socio de noticias WKMG, el incidente se produjo a las 9:18 a.m. en el vuelo de American Airlines 2392, que partió de Orlando a las 7:18 a.m. y que se dirigía al Aeropuerto Internacional de Filadelfia. Por el momento no han trascendido muchos detalles pero se sabe que el hombre fue arrestado y está ahora bajo la custodia de la policía de Filadelfia.

La tripulación de cabina tomó medidas de precaución y monitoreó al cliente que permaneció sentado durante el resto del vuelo”, dijo un portavoz de American Airlines en un correo electrónico. “Al llegar a la puerta de embarque, la policía de Filadelfia recibió el avión y puso al individuo bajo custodia”.

A pesar del intento, el sujeto fue reducido a bordo y el avión aterrizó sin mayores problemas en el aeropuerto de destino.

Nadie resultó herido y el hombre no tenía ninguna arma, según las autoridades.