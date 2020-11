Perdida de cultivos por temperaturas gélidas

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL).- Desde el fin de semana pasado hasta mediados de esta semana las temperaturas en la costa central se han observado en las mañanas por debajo de los 40°, agricultores dicen esto afectó más del 50 % de sus cultivos

35, 39 grados centigrados han sido las temperaturas que han experoimentado estos cultivo de JSM organics desde hace dias, de 15 acres de cultivos de vegetales se arruinaron 8, un 60% de perdidas.

Este año las gelidas temperaturas llegaron antes de terminar la cosecha.

Javier Zamora de JSM dijo que el invierno ya llego un poco más temprano. Las calabazas, los zucchini , las calabacitas mexicanas todo lo que sea de verano se llama a summer squash

los ejotes y tomate definitivamente se achicharraron todos, incluso la fresas se congelaron en la noche

En JSM organics estan tratando de salvar los vegetales que aún no se arruinan, el otro 40 % aún estamos viendo que podemos rescatar .

Las medidas preventivas que están tomando es regar un día antes en el día que esté el suelo bien mojado eso ayuda a minimizar las pérdidas ya sé que la planta tolera un poco más de frío pero

una solucion para que las gelidas temperaturas no quemen el producto es costosa

y pequenas granjas no reciben ayuda.

Dicen en realidad la única solución sería cubrir túneles invernaderos eso es muy costoso.

Una vez este producto se arruina no tiene buena salida en el mercado,

pero puede destinarse para abono y lo que se puede rescatar lo donan.

Debido a estas pérdidas no habrá tanta oferta estos productos en los supermercados o si los hay, podrían ser importados de otras regiones.

.