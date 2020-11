Hombre asegura que su prometida quiere tatuarse el nombre de su ex

(NOTICIAS YA).- 13/Noviembre/2020

Un usuario de Reddit asegura que su prometida quiere hacerse un tatuaje con el nombre de su ex novio en la muñeca, justo antes de la boda; según reportes del tabloide The Mirror.

El hombre que decidió permanecer anónimo, dijo que el ex novio de su prometida falleció el mes pasado y ella quedó devastada. La mujer y el fallecido siguieron siendo amigos tras terminar y eran parte del mismo grupo de amistad.

“Se tomó unos días alejada de mí luego de que escuchó las noticias porque no podía dejar de llorar”, escribió el usuario en Reddit. “Y me dijo que quería tiempo a solas para procesar lo que había pasado y organizar sus emociones”.

De acuerdo con el hombre, su prometida se fue a quedar con su hermana, pero hablaba con él cada noche para asegurarle que regresaría pronto a casa. “No la apresuré o algo, en lugar de eso le pregunté si necesitaba algo”.

“Llegó a casa 3 semanas después y parecía estar más calmada que antes”, dijo el hombre. “Ella estuvo en contacto con nuestros amigos mutuos que conocían a su ex y planearon hacer cosas para honrarlo”.

Sin embargo, cuando su prometida le dijo que querían hacerse un tatuaje con el primer nombre de su ex novio, no supo cómo reaccionar. “Estaba sorprendido. Le pregunté cómo se le había ocurrido esta idea y por qué lo decidió sin decirme”.

“Ella se enojó porque le dije que era extraño para mí”, escribió el hombre. “Me dijo que yo no había perdido a un ser querido, ni experimentado esa clase de dolor, así que no entendería qué tan importante es para ella”.

Según el relato del hombre, la conversación se transformó en pelea y él decidió posponer la boda, la cual estaba programada para enero, “hasta que reconsidere su decisión de hacerse un tatuaje”.

Cabe señalar que es difícil saber si el relato es cierto o si sólo es una historia inventada por el usuario anónimo, pero la historia provocó distintos sentimientos en la sección de comentarios.

Algunas personas le dijeron que no debía casarse con una persona que quiere tener tatuado el nombre de otro hombre, pero otros dijeron que tal vez sólo se trataba de un acto de amistad para honrar a un querido amigo.

¿Tú qué harías en una situación así?

