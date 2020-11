Paseña suplica a doctores no desconectar a su madre con COVID-19

(NOTICIAS YA).- Laura sorrell aferra a la esperanza de que su madre logre vencer al Coronavirus, si los médicos buscan opciones alternativas que salven no solo la vida de su madre, si no de la muchos otros pacientes.

“Yo pido y ruego que no la desconecten”, esa es la desgarradora petición de Laura Sorrell, quien pide a los médicos no dejar morir a su madre, quien tiene 45 días luchando contra el COVID-19.

“Me dijeron que no hay esperanza y que cuando podía tomar yo la decisión de desconectarla y me dieron hasta el lunes y obviamente no quiero desconectarla porque yo se que sigue luchando”, relató Sorrell a Noticias 26.

Y es que la mujer asegura que cuando habla con su madre por video llamada, la mujer mueve su cabeza y hacer ruidos como para darle a entender que si la escucha.

Sorrell pide a los doctores del Hospital Providence en el este de El Paso, que no se den por vencidos y hagan todo lo que esté en sus manos por salvar a la mujer que le dio la vida.

“Yo se que si hay más cosas para hacerlo, en Houston hay otros tratamientos que los están implementando en pacientes y se están salvando, esta otro tratamiento en california y hay un biólogo en Ciudad Juárez que está usando unas gotas cien por ciento naturales”, comento.

Pero Sorrell no solo ha tenido que luchar con la enfermedad de su madre, ya que ella también padeció la enfermedad luego de ser contagiada por un compañero de trabajo…. Por lo que pide a la comunidad extremar precauciones para que nadie más pase por esta pesadilla.

“Gente por favor escuchen, no salgan a fiestas, no salga por placer de conocer una ciudad, de visitar familia o amigos. Eso es lo que me paso a mi, por un compañero por visitar Chicago me contagie yo y yo contagie a mi madre, por favor escuchen no salga, no salgan por favor”, concluyó.

La mujer abrió una cuenta para cubrir los gastos médicos de su madre, si usted gusta apoyarla puede hacerlo en la página de Gofundme: Laura Sorrell Medical Expenses