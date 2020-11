Afirman que Florida no cerrará por Covid

(NOTICIAS YA).-

A medida que aumentan las tasas de COVID-19 en todo el país, muchos estados están imponiendo nuevos cierres, restricciones y mandatos de uso de máscaras para combatir la propagación del virus.

Dakota del Norte se convirtió en el estado número 35 en emitir un mandato de máscara. La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, emitió restricciones que limitan las reuniones sociales a 10 personas, ya sea adentro o afuera. Nueva York ordenó que los bares, restaurantes y gimnasios cierren a las 10 p.m.

Aunque Florida se encuentra entre los 47 estados que experimentan un aumento en las infecciones por COVID-19, es poco probable que el gobernador Ron DeSantis responda con las restricciones implementadas la primavera pasada. Cabe recordar que en septiembre, DeSantis se comprometió a no volver a realizar ninguno de estos bloqueos.

El domingo, después de que los funcionarios estatales informaron más de 10,000 nuevos casos de COVID-19, la mayor cantidad en un solo día desde el pico de la pandemia en julio, el director de comunicaciones de DeSantis se hizo eco de la promesa anterior del gobernador de evitar cierres.

“Casi 150.000 pruebas Covid ayer. Tasa de positividad del 7,5%. Aún menos del 10% “, dijo Fred Piccolo Jr.” Lavarse las manos. Distanciamiento social. Proteger a los ancianos. No bloquee. Mantenga la calma y continúe. La capacidad de la UCI está disponible al 30% en todo el estado. Los hospitales NO están invadidos. La mayoría puede aumentar si es necesario”, tuiteó Fred Piccolo.

Almost 150,000 Covid tests yesterday. 7.5% positivity rate. Still under 10%. Washing hands. Social distancing. Protect the elderly. Don’t lockdown. Keep calm and carry on. ICU capacity is at 30% available statewide. Hospitals are NOT overrun. Most can ramp up as. Needed too.

