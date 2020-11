Con 35 M de dólares disponibles considera condado ayudar a negocios

(NOTICIAS YA).- Son pequeños negocios como Empire Barber Shop los que han resentido más los estragos del COVID-19. El establecimiento se maneja solo por citas y desde marzo más de la mitad de sus clientes ha dejado de asistir, con 3 empleados Empire Barber shop no califica para recibir ayuda.

“La primera vez que esto nos pasó a mí no me ayudaron con nada porque somos un establecimiento no hay ayuda yo aplique en otros lugares y en realidad no existe una ayuda para nosotros.” Señaló David Pizarro propietario del lugar.

Ante esta situación y con el fin de evitar que más negocios cierren el comisionado Vince Perez.

“Si hay un tiempo para utilizar los fondos del fondo de emergencia podríamos considerarlo ahora, tenemos aproximadamente 35 millones de dólares que hemos puesto a un lado pero no los hemos destinado.”

Durante la discusión el director financiero anunció que el condado está económicamente estable y que trabajarán para crear una idea que beneficie a los negocios.

Por Dalinda Garcia.