Distritos escolares reportan problemas con el aprendizaje en línea

Los distritos escolares en Florida Central están informando problemas con su plataforma de aprendizaje en línea, según funcionarios del distrito.

Tanto las Escuelas Públicas del Condado de Orange como las Escuelas Públicas de Brevard tuitearon sobre problemas con Classlink este lunes, diciendo que el proveedor estaba al tanto del problema y estaba trabajando para encontrar una solución.

Attention Elearners: We have been made aware of an issue with Classlink which is impacting multiple school districts. They are working on a solution. We will update you as we learn more.

Los funcionarios escolares del condado de Orange dijeron que el problema tenía que ver con iniciar sesión en LaunchPad y que los estudiantes que actualmente están conectados a Canvas no deben cerrar sesión ni apagar su computadora.

Se envió una llamada a los padres del condado de Orange para informarles del problema.

UPDATE 10:45am: For students currently logged into Canvas, they should not sign out or turn off their computer. Classlink engineers say they are starting to see an improvement but they are continuing to work on resolving the problem completely. Thank you for your patience. https://t.co/hoqDzHKPIa

