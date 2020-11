11 bares de Orlando no siguen pautas de COVID-19, dice el alcalde

(NOTICIAS YA).-

Un equipo designado por el Condado de Orange visitó alrededor de 11 bares durante el fin de semana y encontraron que no cumplían las pautas COVID-19 del condado, esto según declaraciones del alcalde Jerry Demings.

Demings dijo durante una rueda de prensa sobre el coronavirus el lunes por la tarde que 11 bares, ocho en el centro de Orlando y tres cerca de UCF, fueron visitados el sábado por los equipos de del condado, que tienen como objetivo educar a las empresas sobre los protocolos COVID-19 con la esperanza de mantener las empresas abiertas de forma segura durante la pandemia.

El equipo designado visita negocios y busca conseguir medidas de distanciamiento social, la aplicación del uso de máscaras y una mayor desinfección. Según Demings, ninguna de esas pautas se siguió en ninguno de los bares visitados el sábado.

Además de los problemas de incumplimiento, Demings dijo que algunos clientes y dueños de bares maltrataban a los miembros del equipo designado que se encontraban en el lugar.

“Nuestros equipos no encontraron máscaras, ni distanciamiento social, ni desinfectantes de manos, ni desinfectantes en cada uno de los bares visitados”, dijo Demings. “Además, algunos de los miembros de nuestros equipos fueron insultados por los clientes. Y me dijeron que algunos de los dueños de los bares no cooperaron “.

Demings pidió a los miembros de la comunidad que recuerden que su equipo está visitando negocios para evitar cierres como el que vio en el condado al comienzo de la pandemia de coronavirus y que otras grandes ciudades están viendo ahora que el COVID-19 resurge en los EE. UU.

“Me gustaría que los dueños de los bares no vieran estas visitas como intrusivas. Simplemente estamos tratando de mantener nuestros bares abiertos. Quizás podamos aprender de las advertencias de otras áreas metropolitanas donde se han cerrado bares ”, dijo Demings.

Entre los lugares que no estaban en cumplimiento durante el fin de semana, según funcionarios del condado de Orange están:

Bares del condado de Orange

Knight’s Pub

Knight Library

Infinity Nightclub

Bares de Orlando

Elixir

The Basement Orlando

The Office Orlando

Saddle Up

Gilt

The Treehouse Orlando

Celine Nightclub

The Attic Orlando

Desde que se organizaron las visitas a principios de este año, el equipo ha visitado 4.910 empresas con una tasa de cumplimiento por primera vez del 87%.